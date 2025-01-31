Цена на сигареты и "стики" вырастет, а пока Украина теряет деньги: как акцизы ударят по карманам

Законопроект о повышении акцизов уже поддержали в Раде, однако его не подписывает президент. В СМИ отмечают, что изменения — неизбежны, ведь Украина имеет обязательства перед ЕС.

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В Украине ожидается повышение акцизов на табачные изделия. О том, как это повлияет на сигареты и какие будут последствия для бюджета, говорится в материале "РБК-Украина" от 31 января.

Закон принят, но не подписан

Законопроект о повышении акцизов с 1 января был принят Верховной Радой еще в начале декабря 2024 года. Однако с тех пор он ждет подписи президента Владимира Зеленского.

По оценке СМИ, закон все же будет подписан. Однако, по словам заместителя главы парламентского финкомитета Ярослава Железняка, из-за промедления Украина уже недополучила более 700 миллионов гривен.

Украина взяла обязательство перед Евросоюзом увеличить размер акцизных ставок до 90 евро за 1000 сигарет. Соответствующей отметки планируется достичь к 2028 году. Акцизы на ТИЭНы, которые в народе называют "стиками", вырастут до 72 евро за 1000 штук.

Не избежать и подорожания жидкостей для электронных сигарет. В этом случае акциз должен вырасти до 300 евро за 1 литр уже в 2025 году.

Как изменятся цены на сигареты и "стики"

Если закон вступит в силу в нынешней редакции, акциз на сигареты составит (за 1000 штук):

в 2025 году — 78 евро (+35,4%);

в 2026 году — еще +5%;

в 2027 году — еще +4,8%;

в 2028 — 90 евро (+4,7%).

На ТИЭНы акциз будет расти так:

в 2025 году — до 70,4 евро (на 22%);

в 2026 и 2027 годах — по +0,5%;

в 2028 году — 72 евро (+1,2%).

Сейчас акциз на "стики" и сигареты одинаковый. Однако в 2028 году, как пояснил исполнительный директор ОО "Центр гражданского представительства "Життя" Дмитрий Купыра, разница составит 25%.

Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что во второй половине 2024 года средняя максимальная розничная цена пачки сигарет на 20 штук составляла 97,87 гривны. Если увеличат акцизы, в 2025 году она будет достигать 116,1 гривны. "Стики" сейчас стоят 107,06 гривны, но могут вырасти в цене до 120 гривен.

Отмечается, что если в 2024 году пачка сигарет стоила 100 гривен, в 2028 году она будет обходиться в 205 гривен

Заместитель гендиректора по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков подтвердил, что пачки могут вырасти в цене в среднем на 30 гривен. Однако он заверил, что повышение будет постепенным — цена будет меняться раз или два в месяц до того, как производители полностью не "переложат" увеличение акциза на потребителя.

В то же время руководитель отдела по корпоративным и регуляторным вопросам "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач отметил, что на ценообразование влияют и другие факторы — стоимость сырья, материалов, электроэнергии и тому подобное. То есть подорожание будет зависеть также от вида и марки продукции.

По расчетам специалистов ОО "Жизнь", в 2025 году пачка сигарет будет стоить 115 гривен, а "стиков" — 125 гривен. К 2028 же году стоимость вырастет до 135 и 140 гривен соответственно.

Напомним, в Нацбанке спрогнозировали, изменятся ли тарифы на коммунальные услуги в Украине в течение 2025 года.

Аналитики сообщили, что четвертая часть пенсионеров Украины получают до 3000 гривен в месяц. Самая маленькая средняя пенсия по стране — в Тернопольской области.