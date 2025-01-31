Четвертая часть пенсионеров Украины получают до 3000 гривен в месяц (инфографика)

В 2024 году средняя пенсия выросла, но это повышение "съела" инфляция. Более миллиона пенсионеров на конец прошлого года получали от 10 тысяч гривен, но таких "счастливчиков" — меньшинство.

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26% украинских пенсионеров получают менее 3000 гривен. Самые большие выплаты — в столице. Об этом известно из материала "Опендатабот" от 30 января.

Пенсия 2025: выплаты "съедает" инфляция

В конце 2024 года средняя пенсия в Украине составляла 5789 гривен. За год выплаты выросли на 7,5%, но это повышение "съела" инфляция, которая в прошлом году составила 12%.

Сейчас в Украине есть 10,34 миллиона пенсионеров. За три года полномасштабной войны количество пенсионеров уменьшилось на 497,5 тысячи, примерно такие показатели были за два года пандемии COVID-19.

Пенсия 2025: где платят больше

5789 гривен — это на 7,5% больше средней пенсии на конец 2023 года, но из-за инфляции повышение было сведено на нет.

Наибольшие выплаты зафиксировали в столице — 8017,65 гривны, это более чем на треть выше среднего показателя в Украине. Наименьшие выплаты — в Тернопольской области, 4484,69 гривны.

Статистика средней пенсии по Украине Фото: Опэндатабот

В двух областях за 2024 год существенно уменьшились выплаты: в Ровенской области — на 24%, а в Житомирской — на 10%.

Украинские пенсионеры живут на 3000 грн

В целом в Украине получают:

свыше 10000 гривен — 1261712 пенсионеров (12,2%);

от 5001 до 10000 гривен — 2636007 пенсионеров (25,5%);

от 4001 до 5000 гривен — 1943939 пенсионеров (18,8%);

от 3001 до 4000 гривен — 1817897 пенсионеров (17,6%);

от 2001 до 3000 гривен — 2684075 пенсионеров (25,9%).

Статистика размера пенсий, которые получают в Украине Фото: Опэндатабот

Аналитики отметили, что больше всего уменьшилась за три месяца категория пенсионеров, получающих более 10 тысяч, — на 51500 человек. Средняя пенсия в этой группе — 15379,97 гривны.

Примерно 27% пенсионеров продолжают работать и получают в среднем выплаты в размере 6302,76 гривны.

Напомним, для выхода на пенсию в 60 лет нужно как минимум 32 года страхового стажа. Однако если стажа не хватает, его можно "докупить" у Пенсионного фонда.

В СМИ раскрыли личность пенсионера, который получает самые большие выплаты в Украине. Речь идет о более 240 тысяч гривен.