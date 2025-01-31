Четверта частина пенсіонерів України отримують до 3000 гривень на місяць (інфографіка)

У 2024 році середня пенсія зросла, але це підвищення "з’їла" інфляція. Понад мільйон пенсіонерів на кінець минулого року отримували від 10 тисяч гривень, але таких "щасливчиків" — меншість.

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26% українських пенсіонерів отримують менш як 3000 гривень. Найбільші виплати — у столиці. Про це відомо з матеріалу "Опендатабот" від 30 січня.

Пенсія 2025: виплати "з’їдає" інфляція

Наприкінці 2024 року середня пенсія в Україні становила 5789 гривень. За рік виплати зросли на 7,5%, але це підвищення "з’їла" інфляція, яка минулого року становили 12%.

Нині в Україні є 10,34 мільйона пенсіонерів. За три роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів зменшилась на 497,5 тисячі, приблизно такі показники були за два роки пандемії COVID-19.

Пенсія 2025: де платять більше

5789 гривень — це на 7,5% більше за середню пенсію на кінець 2023 року, але через інфляцію підвищення було зведене нанівець.

Найбільші виплати зафіксували у столиці — 8017,65 гривні, це більш як на третину вище за середній показник в Україні. Найменші виплати — у Тернопільській області, 4484,69 гривні.

Статистика середньої пенсії по Україні Фото: Опендатабот

У двох областях за 2024 рік суттєво зменшились виплати: у Рівненській області — на 24%, а у Житомирській — на 10%.

Українські пенсіонери живуть на 3000 грн

Загалом в Україні отримують:

понад 10000 гривень — 1261712 пенсіонерів (12,2%);

від 5001 до 10000 гривень — 2636007 пенсіонерів (25,5%);

від 4001 до 5000 гривень — 1943939 пенсіонерів (18,8%);

від 3001 до 4000 гривень — 1817897 пенсіонерів (17,6%);

від 2001 до 3000 гривень — 2684075 пенсіонерів (25,9%).

Статистика розміру пенсій, які отримують в Україні Фото: Опендатабот

Аналітики зауважили, що найбільше зменшилась за три місяці категорія пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч, — на 51500 осіб. Середня пенсія у цій групі — 15379,97 гривні.

Приблизно 27% пенсіонерів продовжують працювати й отримують у середньому виплати у розмірі 6302,76 гривні.

Нагадаємо, для виходу на пенсію у 60 років потрібно як мінімум 32 роки страхового стажу. Однак якщо стажу не вистачає, його можна "докупити" у Пенсійного фонду.

У ЗМІ розкрили особу пенсіонера, який отримує найбільші виплати в Україні. Йдеться про понад 240 тисяч гривень.