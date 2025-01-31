Подорожают ли коммунальные услуги в Украине в 2025 году: в НБУ сделали прогноз

В инфляционном отчете Нацбанка отмечается, что сейчас тарифы являются экономически необоснованными, и они могут вырасти из-за сложного состояния в энергетике и государственном бюджете.

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В течение 2025 года отдельные тарифы на коммуналку в Украине, вероятно, будут оставаться неизменными. Однако они являются экономически необоснованными, поэтому с 2026 года цены на коммунальные услуги могут начать расти. Такой прогноз дает Национальный банк Украины в инфляционном отчете за январь 2025 года.

В НБУ допускают постепенное повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства в Украине, однако сроки и процент роста остаются неопределенными.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года", — отмечают в центральном банке.

В отчете объясняется, что рост тарифов в последующие годы может вызвать сложное положение в энергетике и государственном бюджете. Специалисты предполагают, что постепенное приведение цен к экономически обоснованным уровням может начаться с 2026 года.

Быстро устранить дисбаланс в энергетике можно с помощью резкого повышения стоимости коммунальных услуг, однако это может усилить инфляционное давление, а население будет нуждаться в большем количестве субсидий из государственного бюджета. С другой стороны затягивание решений о приведении цен к обоснованному уровню, хотя и приведет к уменьшению инфляции, но ухудшит финансовое состояние государственных энергетических компаний.

"Это будет создавать дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", — объясняют в НБУ.

Напомним, 20 января народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа" Евгений Пивоваров сделал прогноз о ценах на коммуналку и отметил, что стоимость электроэнергии может быть пересмотрена после завершения отопительного сезона.

19 января Фокус со ссылкой на Пенсионный фонд Украины писал, кто из украинцев сможет не платить за коммунальные услуги.