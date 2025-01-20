Тарифы могут вырасти уже с мая: в Раде сделали прогноз о ценах на коммуналку

В прошлом году цена на электроэнергию повысилась более чем на 63%.

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В Украине стоимость электроэнергии может быть пересмотрена после окончания отопительного сезона 2024-2025 годов. До мая тарифы для потребителей останутся без изменений. Об этом рассказал народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа" Евгений Пивоваров в эфире "Киев24".

По словам Пивоварова, тариф на электроэнергию в стране останется стабильным на уровне 4,32 грн за кВт/ч до мая этого года.

"Сегодня мы имеем зафиксированный тариф на уровне 4,32 грн за кВт. И этот тариф не будет меняться до конца отопительного периода. До мая месяца", — говорится в заявлении политика.

Также Пивоваров отметил, что атомная энергия, по его словам, является на данный момент самой дешевой.

"Если мы говорим о себестоимости атомной энергетики, то это более 1,70 за Квт. И это самая дешевая энергия, которая может быть. Именно поэтому энергетический сектор Украины берет вектор на достройку АЭС", — добавил нардеп.

В прошлом году цена на электроэнергию повысилась более чем на 63%. Согласно постановлению №632 от 31.05.2024 года, с 1 июня стоимость электричества для бытовых потребителей повысилась до 4,32 грн/кВт-ч с 2,64 грн/кВт.

Как заявили в Министерстве энергетики, решение о повышении тарифов было неизбежным, ведь государству сложно было удерживать льготную стоимость в 2,64 грн/кВт. Соответствующий уровень был слишком низкий и покрывал лишь третью часть реальной стоимости электричества. Кроме того, средства были необходимы на ремонты разрушенных объектов энергоинфраструктуры.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.