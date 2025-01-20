Тарифи можуть зрости вже з травня: у Раді зробили прогноз про ціни на комуналку

Минулого року ціна на електроенергію підвищилася більш ніж на 63%.

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В Україні вартість електроенергії може бути переглянута після закінчення опалювального сезону 2024-2025 років. До травня тарифи для споживачів залишаться без змін. Про це розповів народний депутат від парламентської фракції "Слуга Народу" Євген Пивоваров в ефірі "Київ24".

За словами Пивоварова, тариф на електроенергію в країні залишиться стабільним на рівні 4,32 грн за кВт/год до травня цього року.

"Сьогодні ми маємо зафіксований тариф на рівні 4,32 грн за кВт. І цей тариф не буде змінюватися до кінця опалювального періоду. До травня місяця", — йдеться в заяві політика.

Також Пивоваров зазначив, що атомна енергія, за його словами, є на даний момент найдешевшою.

"Якщо ми говоримо про собівартість атомної енергетики, то це понад 1,70 за Квт. І це найдешевша енергія, яка може бути. Саме тому енергетичний сектор України бере вектор на добудову АЕС", — додав нардеп.

Минулого року ціна на електроенергію підвищилася більш ніж на 63%. Згідно з постановою №632 від 31.05.2024 року, з 1 червня вартість електрики для побутових споживачів підвищилася до 4,32 грн/кВт-год із 2,64 грн/кВт.

Як заявили в Міністерстві енергетики, рішення про підвищення тарифів було неминучим, адже державі складно було утримувати пільгову вартість у 2,64 грн/кВт. Відповідний рівень був занадто низький і покривав лише третю частину реальної вартості електрики. Крім того, кошти були необхідні на ремонти зруйнованих об'єктів енергоінфраструктури.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.