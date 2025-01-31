Чи подорожчають комунальні послуги в Україні у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

В інфляційному звіті Нацбанку зазначається, що зараз тарифи є економічно необґрунтованими, і вони можуть зрости через складний стан в енергетиці та державному бюджеті.

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Протягом 2025 року окремі тарифи на комуналку в Україні, ймовірно, лишатимуться незмінними. Проте вони є економічно необґрунтованими, тому з 2026 року ціни на комунальні послуги можуть почати зростати. Такий прогноз дає Національний банк України в інфляційному звіті за січень 2025 року.

В НБУ допускають поступове підвищення тарифів житлово-комунального господарства в Україні, однак терміни та відсоток зростання лишаються невизначеними.

"Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року", — зазначають в центральному банку.

У звіті пояснюється, що зростання тарифів у наступних роках може спричинити складний стан в енергетиці та державному бюджеті. Фахівці припускають, що поступове приведення цін до економічно обґрунтованих рівнів може початися з 2026 року.

Швидко усунути дисбаланс в енергетиці можна за допомогою різкого підвищення вартості комунальних послуг, однак це може посилити інфляційний тиск, а населення потребуватиме більше субсидій з державного бюджету. З іншого боку затягування рішень про приведення цін до обґрунтованого рівня, хоча й призведе до зменшення інфляції, але погіршуватиме фінансовий стан державних енергетичних компаній.

"Це створюватиме додаткові ризики для інвестиційного потенціалу галузі, посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише відтерміновуватиметься на майбутнє", — пояснюють в НБУ.

Нагадаємо, 20 січня народний депутат від парламентської фракції "Слуга Народу" Євген Пивоваров зробив прогноз про ціни на комуналку та зазначив, що вартість електроенергії може бути переглянута після завершення опалювального сезону.

19 січня Фокус із посиланням на Пенсійний фонд України писав, хто з українців зможе не платити за комунальні послуги.