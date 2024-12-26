Цены рекордно вырастут: за сколько можно будет купить сигареты в 2025 году

Акциз на табачные изделия привязан к евро, а не к гривне, поэтому с нового года цены на сигареты вырастут.

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С начала 2025 года в Украине повысится акциз на сигареты, что спровоцирует рост стоимости табачной продукции. Насколько изменятся цены и сколько стоят сигареты в странах Европы, узнаете далее. В результате новых акцизных ставок стоимость табачных изделий в Украине увеличится на 40 гривен. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Он пояснил, что акциз на сигареты привязан к евро, а не к гривне, поэтому с нового года цена сигарет вырастет.

"Установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия, учитывая минимальный уровень, определенный Директивой 2011/64/ЕС", – написал нардеп в своем телеграм-канале.

Это нововведение позволит Украине привлечь в бюджет дополнительные 20 миллиардов гривен.

По данным "Минфина", по состоянию на ноябрь 2024 года среднемесячная цена на сигареты с фильтром отечественных марок составляет 91,15 гривны. В то же время сигареты медиум класса стоят 98,28 гривны, а премиум класса – 116,10 гривны.

Важно отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от бренда и места приобретения.

В то же время в Европе, где есть большое количество украинских беженцев, цены на сигареты тоже впечатляют. Согласно данным Numbeo, средняя цена пачки сигарет Marlboro в 2024 году в разных странах Европы составляет:

Польша: 19 злотых – около 194,97 гривны;

Германия: 8,20 евро – около 358,44 гривны;

Чехия: 150 чешских крон – около 260,95 гривны;

Великобритания: 14 фунтов стерлингов – около 737,59 гривны;

Испания: 5, 50 евро – около 240,42 гривны.

Отметим, 27 ноября Фокус писал об ориентировочных ценах на сигареты после принятия закона о росте акцизов на табачные изделия. Согласно ориентировочным подсчетам, в 2025 году пачка будет стоить 127,4 грн, а в 2028 — 173,6 грн. Подсчеты чиновников показали, что рост акциза уже в 2025 году принесет госбюджету 27,1 млрд грн.