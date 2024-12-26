Ціни рекордно зростуть: за скільки можна буде купити сигарети у 2025 році

Акциз на тютюнові вироби прив'язаний до євро, а не до гривні, тому з нового року ціни на сигарети зростуть.

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З початку 2025 року в Україні підвищиться акциз на сигарети, що спровокує зростання вартості тютюнової продукції. Наскільки зміняться ціни і скільки коштують цигарки в країнах Європи, дізнаєтеся далі. Унаслідок нових акцизних ставок вартість тютюнових виробів в Україні збільшиться на 40 гривень. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Він пояснив, що акциз на сигарети прив'язаний до євро, а не до гривні, тому з нового року ціна сигарет зросте.

"Встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби, враховуючи мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС", — написав нардеп у своєму телеграм-каналі.

Це нововведення дасть змогу Україні залучити до бюджету додаткові 20 мільярдів гривень.

За даними"Мінфіну", станом на листопад 2024 року середньомісячна ціна на сигарети з фільтром вітчизняних марок становить 91,15 гривні. Водночас сигарети медіум класу коштують 98,28 гривні, а преміум класу — 116,10 гривні.

Важливо зазначити, що ціни можуть варіюватися залежно від бренду і місця придбання.

Водночас у Європі, де є велика кількість українських біженців, ціни на сигарети теж вражають. Згідно з даними Numbeo, середня ціна пачки сигарет Marlboro у 2024 році в різних країнах Європи становить:

Польща: 19 злотих — близько 194,97 гривні;

Німеччина: 8,20 євро — близько 358,44 гривні;

Чехія: 150 чеських крон — близько 260,95 гривні;

Велика Британія: 14 фунтів стерлінгів — близько 737,59 гривні;

Іспанія: 5, 50 євро — близько 240,42 гривні.

Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про орієнтовні ціни на сигарети після ухвалення закону про зростання акцизів на тютюнові вироби. Згідно з орієнтовними підрахунками, у 2025 році пачка коштуватиме 127,4 грн, а у 2028 — 173,6 грн. Підрахунки чиновників показали, що зростання акцизу вже 2025 року принесе держбюджету 27,1 млрд грн.