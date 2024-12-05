В Україні перерахують вартість сигарет: коли пачка коштуватиме 160 грн

В Україні з 2025 року очікується значне підвищення цін на цигарки: закон, який було ухвалено в грудні 2024 року, передбачає поступове збільшення акцизу на тютюнові вироби.

Уже наступного року ціна на пачку сигарет середнього цінового сегмента з фільтром може сягнути 124,7 грн, а до 2028 року збільшитися до 160,5 грн. Це пов'язано зі змінами, закріпленими в законі №11090, ухваленому Верховною Радою 4 грудня. Про це пише видання OBOZ.

Згідно з документом, ставка акцизного податку на тютюнові вироби буде поступово збільшуватися і зафіксується на рівні 90 євро за 1000 штук. Для розрахунків використовувалися прогнози Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо зростання курсу долара до гривні та поточні курси долара до євро.

Як зміниться вартість сигарет

Станом на жовтень 2024 року середні ціни на сигарети в Україні становили:

Українські сигарети з фільтром — 89,52 грн.

Сигарети середнього класу — 96,16 грн.

Сигарети преміум-класу — 113,7 грн.

Наразі ставка акцизу на сигарети, сигарили та вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник уже перевищує 90 євро, а в деяких державах сягає 177 євро за 1000 штук.

Чому вартість сигарет підвищують

У рамках змін, передбачених законом №11090, ставку акцизу на тютюнові вироби фіксуватимуть у євро, що має знизити залежність державного бюджету від коливань валютного курсу. Це рішення забезпечить більш стабільне надходження коштів, особливо в умовах економічної нестабільності. Передбачається, що підвищення акцизів також матиме значний вплив на наповнення бюджету: очікується, що вже 2025 року ці заходи принесуть понад 20 мільярдів гривень. Такий крок спрямований на посилення фінансової стабільності та розвиток економічної системи.

Крім того, планується впровадження європейської практики оподаткування тютюнових виробів для електронного нагрівання (ТВЕН). Ці пристрої оподатковуватимуть акцизами за нижчими ставками, ніж звичайні сигарети, що більше відповідає європейським стандартам.

Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про орієнтовні ціни на сигарети після ухвалення закону про зростання акцизів на тютюнові вироби. Згідно з орієнтовними підрахунками, у 2025 році пачка коштуватиме 127,4 грн, а у 2028 — 173,6 грн. Підрахунки чиновників показали, що зростання акцизу вже 2025 року принесе держбюджету 27,1 млрд грн.