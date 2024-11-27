Ціни на сигарети в Україні планують підвищити: скільки коштуватиме пачка

Норма про зростання акцизів на сигарети вже була закладена в проєкті бюджету на 2025 рік.

Єврокомісія рекомендує Україні підвищити акцизні ставки на тютюнову продукцію, щоб привести їх у відповідність до європейських стандартів. Це може значно збільшити ціну сигарет та інших виробів для куріння — протягом чотирьох років їхня вартість може перевищити 170 грн за пачку. Про це йдеться у звіті Єврокомісії в рамках пакету розширення ЄС у 2024 році з оцінками прогресу, досягнутого країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на вступ до ЄС.

"Що стосується акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України загалом узгоджений із законодавством ЄС. Подальшого узгодження потребують різні категорії тютюнових виробів і ставки акцизного збору, що застосовуються відповідно до норм ЄС", — ідеться у звіті ЄК.

Наразі акцизна ставка в Україні на сигарети, сигарили і тютюнові вироби для електронного нагріву (ТВЕН) становить приблизно 59 євро за 1000 штук. У країнах Європейського Союзу цей показник значно вищий — від 90 до 177 євро за 1000 штук. Таким чином, приведення українського податкового законодавства у відповідність до європейського може призвести до збільшення акцизу майже в півтора раза.

Відповідний урядовий законопроєкт №11090 був поданий прем'єр-міністром Денисом Шмигалем до Верховної Ради України ще 18 березня. У грудні нардепи планують розглянути його в другому читанні. Він передбачає:

переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро;

продовження чинного акцизного графіка до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет);

імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕНів у частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.

Зростання акцизів на сигарети вже передбачено в проєкті бюджету на 2025 рік. Очікується, що це принесе додатковий дохід у розмірі 27,1 млрд грн до держбюджету. Однак різкого підвищення цін не відбудеться одразу. Продавці зазвичай мають значні запаси товару, тому зміна цін відбувається поступово, розтягуючись протягом усього року. З огляду на прогнози щодо курсу гривні, мінімальна вартість пачки сигарет становитиме:

у 2024-му — 92,8 грн за пачку;

у 2025-му — 127,4 грн за пачку;

у 2026-му — 142,1 грн за пачку;

у 2027-му — 155,8 грн за пачку;

у 2028-му — 173,6 грн за пачку.

Раніше повідомлялося, що регулятор схвалив підвищення цін на електрику в Україні. Регулятор уточнив, що на три місяці збільшує коефіцієнт, який застосовується для розрахунку цін на електроенергію для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН). Цей коефіцієнт, заснований на середньозваженій ціні на ринку на добу наперед (РДН), підвищиться з 1,25 до 1,5.