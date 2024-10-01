ЗМІ повідомили про зміну акцизу на сигарети з 1 жовтня: у Раді відреагували

Журналісти повідомили, що 1 січня 2025 року акциз на сигарети в Україні буде збільшено на 23%. Уже на початку липня наступного року сигарети в Україні подорожчають на 17%.

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Уже з першого жовтня в Україні, згідно із законопроєктом 12000 "Закон про Державний бюджет України на 2025 рік", акциз на цигарки має розраховуватися в євро. Про це повідомляє видання Today.ua.

У матеріалі йдеться, що цей перехід зробить акциз менш вразливим до інфляції. Щоправда, при коливанні курсу гривні ціна на сигарети збільшуватиметься.

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Видання пише, що акцизи на сигарети в Україні наступного року, згідно з директивою ЄС, мають сягнути 90 євро за 1000 штук. Однак ставка розраховувалася в гривні, а тому цей рівень наступного року становитиме 70 євро. Через це довелося переглянути графік. Тож тепер ставки акцизу в 90 євро за 1000 штук сигарет мають бути у 2028 році.

Повідомляється, що вже з 1 січня 2025 року акциз на сигарети в Україні буде збільшено на 23%. Потім раз на 12 місяців до 2028 року додаватимуть по 5%. Уже на початку липня наступного року сигарети в Україні подорожчають на 17%. І це лише мінімальний прогноз. Потім дорожчатимуть ще на 5% щороку.

За словами журналістів, зараз акциз на сигарети становить близько 60 євро за 1000 штук. З першого січня він зросте до 70 євро за 1000 штук. Однак, як прогнозують деякі експерти, сигарети можуть подорожчати і на 20-25% залежно від бренду.

У матеріалі сказано, що, згідно з даними Держстату, з 1 січня поточного року в Україні вітчизняні сигарети з фільтром подорожчали в середньому до 76,60 грн, а сигарети з фільтром преміум-класу — до 100,14 грн.

Передбачається, що 2025 року сигарети в Україні коштуватимуть у середньому 127,4 грн за пачку, 2026 року — 142,1 грн за пачку, 2027 року — 155,8 грн за пачку, а 2028 року — 173,6 грн за пачку.

Видання пише, що збільшення акцизів на сигарети має допомогти наповнити державний бюджет.

Що кажуть народні депутати

Народний депутат України від "Голосу", перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у себе в Telegram написав, що акцизи змінюються податковим кодексом, а окремий законопроєкт щодо них ще не ухвалено в цілому.

"Та й бюджет теж... хоча останній запрацює взагалі з наступного року. Тому трохи передчасно новину дали", — написав нардеп.

Акциз на сигарети Фото: Скриншот

Раніше повідомлялося, що регулятор схвалив підвищення цін на електрику в Україні. Регулятор уточнив, що на три місяці збільшує коефіцієнт, який застосовується для розрахунку цін на електроенергію для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН). Цей коефіцієнт, заснований на середньозваженій ціні на ринку на добу наперед (РДН), підвищиться з 1,25 до 1,5.