СМИ сообщили об изменении акциза на сигареты с 1 октября: в Раде отреагировали

Журналисты сообщили, что 1 января 2025 года акциз на сигареты в Украине будет увеличен на 23%. Уже в начале июля следующего года сигареты в Украине подорожают на 17%.

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Уже с первого октября в Украине, согласно законопроекту 12000 "Закон про Государственный бюджет Украины на 2025 год", акциз на сигареты должен рассчитываться в евро. Об этом сообщает издание Today.ua.

В материале говорится, что этот переход сделает акциз менее уязвимым к инфляции. Правда, при колебании курса гривны цена на сигареты будет увеличиваться.

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Издание пишет, что акцизы на сигареты в Украине в следующем году, согласно директиве ЕС, должны достигнуть 90 евро за 1000 штук. Однако ставка рассчитывалась в гривне, а потому этот уровень в следующем году составит 70 евро. Из-за этого пришлось пересмотреть график. Так теперь ставки акциза в 90 евро за 1000 штук сигарет должны быть в 2028 году.

Сообщается, что уже с 1 января 2025 года акциз на сигареты в Украине будет увеличен на 23%. Затем раз в 12 месяцев до 2028 года будут добавлять по 5%. Уже в начале июля следующего года сигареты в Украине подорожают на 17%. И это лишь минимальный прогноз. Затем будут дорожать еще на 5% каждый год.

По словам журналистов, сейчас акциз на сигареты составляет около 60 евро за 1000 штук. С первого января он вырастет до 70 евро за 1000 штук. Однако, как прогнозируют некоторые эксперты, сигареты могут подорожать и на 20-25% в зависимости от бренда.

В материале сказано, что, согласно данным Госстата, с 1 января текущего года в Украине отечественные сигареты с фильтром подорожали в среднем до 76,60 грн, а сигареты с фильтром премиум-класса – до 100,14 грн.

Предполагается, что в 2025 году сигареты в Украине будут стоить в среднем 127,4 грн за пачку, в 2026 году – 142,1 грн за пачку, в 2027 году – 155,8 грн за пачку, а в 2028 году – 173,6 грн за пачку.

Издание пишет, что увеличение акцизов на сигареты должно помочь наполнить государственный бюджет.

Что говорят народные депутаты

Народный депутат Украины от "Голос", первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк у себя в Telegram написал, акцизы изменяются налоговым кодексом и отдельный законопроект по ним еще не принят в целом.

"Да и бюджет тоже… хотя последний заработает вообще со следующего года. Поэтому немного преждевременно новость дали", — написал нардеп.

Акциз на сигареты Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что регулятор одобрил повышение цен на электричество в Украине. Регулятор уточнил, что на три месяца увеличивает коэффициент, применяемый для расчета цен на электроэнергию для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН). Этот коэффициент, основанный на средневзвешенной цене на рынке на сутки вперед (РДВ), повысится с 1,25 до 1,5.