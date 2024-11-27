Цены на сигареты в Украине планируют повысить: сколько будет стоить пачка

Норма о росте акцизов на сигареты уже была заложена в проект бюджета на 2025 год.

Еврокомиссия рекомендует Украине повысить акцизные ставки на табачную продукцию, чтобы привести их в соответствие с европейскими стандартами. Это может значительно увеличить цену сигарет и других изделий для курения — в течение четырех лет их стоимость может превысить 170 грн за пачку. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году с оценками прогресса, достигнутого странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС.

"Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. В дальнейшем согласовании требуются разные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС", – говорится в отчете ЕК.

На данный момент акцизная ставка в Украине на сигареты, сигариллы и табачные изделия для электронного нагрева (ТВЭН) составляет примерно 59 евро за 1000 штук. В странах Европейского союза этот показатель значительно выше — от 90 до 177 евро за 1000 штук. Таким образом, приведение украинского налогового законодательства в соответствие с европейским может привести к увеличению акциза почти в полтора раза.

Соответствующий правительственный законопроект №11090 был представлен премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду Украины еще 18 марта. В декабре нардепы планируют рассмотреть его во втором чтении. Он предполагает:

перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро;

продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет);

имплементацию европейской практики по налогообложению ТВЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Рост акцизов на сигареты уже предусмотрен в проекте бюджета на 2025 год. Ожидается, что это принесет дополнительный доход в размере 27,1 млрд грн в госбюджет. Однако резкого повышения цен не произойдет сразу. Продавцы обычно имеют значительные запасы товара, поэтому изменение цен происходит постепенно, растягиваясь на протяжении всего года. Учитывая прогнозы по курсу гривни, минимальная стоимость пачки сигарет составит:

в 2024-м – 92,8 грн за пачку;

в 2025-м – 127,4 грн за пачку;

в 2026-м – 142,1 грн за пачку;

в 2027-м – 155,8 грн за пачку;

в 2028-м – 173,6 грн за пачку.

Ранее сообщалось, что регулятор одобрил повышение цен на электричество в Украине. Регулятор уточнил, что на три месяца увеличивает коэффициент, применяемый для расчета цен на электроэнергию для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН). Этот коэффициент, основанный на средневзвешенной цене на рынке на сутки вперед (РДВ), повысится с 1,25 до 1,5.