В Украине пересчитают стоимость сигарет: когда пачка будет стоить 160 грн

В Украине с 2025 года ожидается значительное повышение цен на сигареты: закон, который был принят в декабре 2024 года, предусматривает постепенное увеличение акциза на табачные изделия.

Уже в следующем году цена на пачку сигарет среднего ценового сегмента с фильтром может достичь 124,7 грн, а к 2028 году увеличиться до 160,5 грн. Это связано с изменениями, закрепленными в законе №11090, принятом Верховной Радой 4 декабря. Об этом пишет издание OBOZ.

Согласно документу, ставка акцизного налога на табачные изделия будет постепенно увеличиваться и зафиксируется на уровне 90 евро за 1000 штук. Для расчетов использовались прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) относительно роста курса доллара к гривне и текущие курсы доллара к евро.

Как изменится стоимость сигарет

По состоянию на октябрь 2024 года средние цены на сигареты в Украине составляли:

Украинские сигареты с фильтром – 89,52 грн.

Сигареты среднего класса – 96,16 грн.

Сигареты премиум-класса – 113,7 грн.

Сейчас ставка акциза на сигареты, сигариллы и изделия для электронного нагрева (ТВЕН) в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель уже превышает 90 евро, а в некоторых государствах достигает 177 евро за 1000 штук.

Почему стоимость сигарет повышают

В рамках изменений, предусмотренных законом №11090, ставка акциза на табачные изделия будет фиксироваться в евро, что должно снизить зависимость государственного бюджета от колебаний валютного курса. Это решение обеспечит более стабильное поступление средств, особенно в условиях экономической нестабильности. Предполагается, что повышение акцизов также окажет значительное влияние на наполнение бюджета: ожидается, что уже в 2025 году эти меры принесут больше 20 миллиардов гривен. Такой шаг направлен на усиление финансовой стабильности и развитие экономической системы.

Кроме того, планируется внедрение европейской практики налогообложения табачных изделий для электронного нагрева (ТВЕН). Эти устройства будут облагаться акцизами по более низким ставкам, чем обычные сигареты, что больше соответствует европейским стандартам.

Отметим, 27 ноября Фокус писал об ориентировочных ценах на сигареты после принятия закона о росте акцизов на табачные изделия. Согласно ориентировочным подсчетам, в 2025 году пачка будет стоить 127,4 грн, а в 2028 — 173,6 грн. Подсчеты чиновников показали, что рост акциза уже в 2025 году принесет госбюджету 27,1 млрд грн.