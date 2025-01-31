Ціна на цигарки й "стіки" зросте, а поки Україна втрачає гроші: як акцизи вдарять по кишенях

Законопроєкт про підвищення акцизів вже підтримали у Раді, однак його не підписує президент. У ЗМІ наголошують, що зміни — неминучі, адже Україна має зобов’язання перед ЄС.

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В Україні очікується підвищення акцизів на тютюнові вироби. Про те, як це вплине на цигарки і які матиме наслідки для бюджету, йдеться у матеріалі "РБК-Україна" від 31 січня.

Закон ухвалений, але не підписаний

Законопроєкт про підвищення акцизів з 1 січня був ухвалений Верховною Радою ще на початку грудня 2024 року. Однак з того часу він чекає на підпис президента Володимира Зеленського.

За оцінкою ЗМІ, закон все ж буде підписаний. Однак, зі слів заступника голови парламентського фінкомітету Ярослава Железняка, через зволікання Україна вже недоотримала понад 700 мільйонів гривень.

Україна взяла зобов’язання перед Євросоюзом збільшити розмір акцизних ставок до 90 євро за 1000 цигарок. Відповідної позначки планується досягнути до 2028 року. Акцизи на ТВЕНи, які в народі називають "стіками", зростуть до 72 євро за 1000 штук.

Не уникнути й подорожчання рідин для електронних цигарок. В цьому випадку акциз має зрости до 300 євро за 1 літр вже у 2025 році.

Як зміняться ціни на цигарки й "стіки"

Якщо закон набере чинності у нинішній редакції, акциз на цигарки становитиме (за 1000 штук):

у 2025 році — 78 євро (+35,4%);

у 2026 році — ще +5%;

у 2027 році — ще +4,8%;

у 2028 — 90 євро (+4,7%).

На ТВЕНи акциз зростатиме так:

у 2025 році — до 70,4 євро (на 22%);

у 2026 і 2027 роках — по +0,5%;

у 2028 році — 72 євро (+1,2%).

Нині акциз на "стіки" й цигарки однаковий. Однак у 2028 році, як пояснив виконавчий директор ГО "Центр громадянського представництва "Життя" Дмитро Купира, різниця складе 25%.

Голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що у другій половині 2024 року середня максимальна роздрібна ціна пачки цигарок на 20 штук становила 97,87 гривні. Якщо збільшать акцизи, у 2025 росі вона сягатиме 116,1 гривні. "Стіки" нині коштують 107,06 гривні, але можуть зрости в ціні до 120 гривень.

Зазначається, що якщо у 2024 році пачка цигарок коштувала 100 гривень, у 2028 році вона обходитиметься у 205 гривень

Заступник гендиректора з корпоративних звʼязків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков підтвердив, що пачки можуть зрости в ціні в середньому на 30 гривень. Однак він запевнив, що підвищення буде поступовим — ціна змінюватиметься раз або два на місяць до того, як виробники повністю не "перекладуть" збільшення акцизу на споживача.

Водночас керівник відділу з корпоративних та регуляторних питань "Бритіш Американ Тобакко Україна" Юрій Рилач зауважив, що на ціноутворення впливають й інші фактори — вартість сировини, матеріалів, електроенергії тощо. Тобто подорожчання залежатиме також від виду й марки продукції.

За розрахунками фахівців ГО "Життя", у 2025 році пачка цигарок коштуватиме 115 гривень, а "стіків" — 125 гривень. До 2028 ж року вартість зросте до 135 та 140 гривень відповідно.

Нагадаємо, у Нацбанку спрогнозували, чи зміняться тарифи на комунальні послуги в Україні впродовж 2025 року.

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