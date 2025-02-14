Если сравнить с январем 2024-го, нынешние цены на овощи выросли на 33,9%. А удешевление на несколько гривен, которое наблюдается на этой неделе, свидетельствует не об увеличении предложений, а снижении качества продуктов. Фокус проанализировал динамику цен.

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В начале 2025 года цены на овощи и фрукты в Украине по сравнению с тем же периодом 2024 года выросли, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Однако в феврале некоторые из продуктов борщевого набора подешевели. В материале "Хлеб с маслом как элемент роскоши. Почему растут цены на продукты в Украине и что будет весной" Фокус проанализировал ситуацию.

Ценовые качели в Украине: что с борщевым набором

Согласно статистике Госстата, в январе подорожали овощи из борщевого набора. А уже в начале февраля они подешевели, о чем сообщают аналитики EastFruit. Однако не из-за увеличения количества предложений от производителей, а из-за снижения качества корнеплодов, которые находятся на длительном хранении. В частности картофель продают дешевле на 4-3 грн. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте репчатого лука. Овощ подешевел от 14-15 до 12-14 грн/кг. Упала цена и на белокочанную капусту — до 35-38 грн/кг.

Морковь 18-25 грн/кг, а свекла — 14-16 грн/кг.

В январе подорожали овощи из борщевого набора Фото: Открытые источники

В то же время пекинская капуста продавалась дороже, чем неделей ранее. Этот овощ отдавали по 55-60 грн/кг, хотя раньше его можно было купить по 30-40 грн/кг.

К этому добавляются высокие цены на тепличные категории, например, огурцы и томаты. Стоимость тепличных продуктов в магазинах Украины вызвана высокими ценами на внутреннем рынке и неблагоприятными погодными условиями в Турции, откуда в зимний период традиционно осуществляют основные поставки этой группы на рынок Украины. Поэтому тенденция к подорожанию обусловлена поступлением тепличной продукции по высоким ценам.

В Украине держатся высокие цены на тепличные категории, например, огурцы и томаты

В то же время эксперты отмечают, что нынешняя стоимость картофеля в Украине соответствует ценам на импортный продукт из Нидерландов, Польши и Литвы. Нидерланды завозят свой картофель в Украину и готовы были бы завозить еще, но неурожай семенного корнеплода 2023 года усложнил импорт высококачественных семян в Украину. Ситуацию ухудшили и неблагоприятные погодные условия во время сбора урожая 2024-го. Дополнительными факторами, влияющими на цену, является подорожание средств защиты растений, удобрений, человеческого труда и электроэнергии в течение последних лет.

Из-за снижения качества корнеплодов, находящихся на длительном хранении несколько снизились цены на продукты борщевого набора

Почему стоимость продуктовой корзины растет

Главным показателем роста цен 2024-го стала продуктовая корзина украинцев. По итогам года, согласно данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки 2024 года в Украине повысились на 14,1%. В лидерах роста оказались именно овощи (+48,3%). К ним добавились и молочные продукты: масло подорожало на 33,9%, молоко — на 18,8%, а сыр прибавил в цене 16,2%.

По итогам года, согласно данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки 2024 года в Украине повысились на 14,1%

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, комментируя ситуацию также отметил нехватку рабочих рук, в частности в аграрных предприятиях. Несмотря на это полевые работы уже начались, в частности в южных регионах.

"Если будет потепление в феврале, чтобы подпитывать озимые, то фактически работа уже началась. Под №1 остается вопрос с бронированием, потому что критерии определены, но они таковы, что малые фермерские хозяйства, например, не в состоянии их выполнить. И нагрузка по обеспечению мобилизации для них является сверхбольшой. Людей катастрофически не хватает", — сказал Марчук.

Главным показателем роста цен 2024-го стала продуктовая корзина украинцев Фото: Pixabay

По словам эксперта, также проблемы усугубляет вопрос с горюче-смазочными материалами.

"Когда в сентябре 2024 года принимался закон, говорили, что в течение трех месяцев будет наработан новый законопроект (и это было четко прописано в переходных положениях основного закона, который поднимал акцизы на топливо), что для товаропроизводителей будет разработан законопроект, который уменьшит долю акцизов для аграриев, потому что техника, которая работает в поле, будет осуществлять закупку по другим акцизам. До сих пор таких законопроект не разработали. Уже с 2025 года от 139 евро до 215 евро выросли акцизы. Потери для бизнеса в течение года будут более 5,5 млрд до грн.", — пояснил Марчук.

Также эксперт назвал еще один фактор, который серьезно влияет на ценообразование. А именно — стоимость энергии, которая закладывается в себестоимость продукции.

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"Сегодня системы, в которых хранятся овощи, требуют больше затрат. Сейчас начались морозы, следовательно, использование электроэнергии для хранения будет более интенсивным. Вообще, все, что связано с использованием электроэнергии, привязывается к конечной цене продукции, которую мы потребляем. Это и молоко, и мясо, и другая продукция. Поэтому сказать, что какая-то продукция зависит от света, а какая-то не зависит, не приходится", — добавил Денис Марчук.

Напомним, как ранее писал Фокус, рост цен украинцев беспокоит больше, чем оккупация территорий. Такой результат показал опрос социологической группы "Рейтинг".

Добавим, что Фокус и ранее анализировал овощной рынок, а также сравнивал стоимость основного набора из картофеля, моркови, капусты, свеклы, мяса. Ожидается, что до конца зимы вырастут также цены на мясо, молоко и фрукты.