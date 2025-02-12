С 1 марта цены на лекарства в Украине снизят на 30%, — Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского, уменьшатся цены на 100 наиболее важных для украинцев препаратов.

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С 1 марта 2025 года самые необходимые лекарства в Украине подешевеют на 30%. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения 12 февраля.

Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о снижении на 30 % цен на 100 самых популярных медикаментов.

"Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта. На наиболее важные лекарства для наших людей", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, в ближайшее время Правительство сообщит украинцам все детали.

"Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно министра здравоохранения", — сказал президент.

На сайте "Аптечной профессиональной ассоциации Украины" 10 февраля сообщали, что направили Минздраву Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств.

Напомним, 12 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения сообщала о превышении эпидпорога заболеваемости ОРВИ в 5 областях Украины и возможности введения "локальных карантинов".

11 февраля Фокус со ссылкой на данные Государственной службы статистики писал, как изменились цены на коммунальные услуги в Украине за последний год.