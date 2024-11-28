В Україні підскочила ціна на яйця: в АМКУ згадали 2022 рік та оголосили перевірку

У жовтні в Україні почала рости ціна на курячі яйця. В Антимонопольному комітеті розповіли, що схожий стрибок уже фіксували.

В Україні перевіряють причини підвищення цін на яйця, яке розпочалось у жовтні. Про це 28 листопада повідомили в Антимонопольному комітеті України (АМКУ).

Вимоги надати інформацію надсилають суб'єктам господарювання, які:

безпосередньо виробляють курячі яйця;

продають яйця;

випускають комбікорми, від ціни яких залежить собівартість яєць.

В АМКУ розповіли, що на стрибок цін на курячі яйця реагують вже не вперше. У жовтні 2022 року також зросла вартість яєць, через що розпочали перевірку. Тоді фахівці проаналізували дані від учасників ринку на кожній з ланок товарного обороту — з виробництва до споживача.

Цього року в комітеті знову звернули увагу на те, як зросли ціни на яйця. Зазначається, що стрибок вартості схожий на той, що був у вересні-жовтні 2022 року. Тому межі розпочатого дослідження розширили, щоб охопити й 2024 рік.

"Після отримання від учасників ринку відповідей на вимоги та подальшого аналізу всіх чинників впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання на кожній із ланок обороту товару, будуть сформовані остаточні висновки щодо наявності чи відсутності в діях учасників задіяного товарного ринку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції", — додали в АМКУ.

Нагадаємо, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка пояснив, чому підскочили ціни на яйця, та спрогнозував ще більше подорожчання.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, ціна на які групи продуктів різко зросте перед святами.