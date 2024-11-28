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Экономика

В Украине подскочила цена на яйца: в АМКУ вспомнили 2022 год и объявили проверку

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Фото: Pixabay | Иллюстративное фото

В октябре в Украине начала расти цена на куриные яйца. В Антимонопольном комитете рассказали, что похожий скачок уже фиксировали.

В Украине проверяют причины повышения цен на яйца, которое началось в октябре. Об этом 28 ноября сообщили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

Требования предоставить информацию направляют субъектам хозяйствования, которые:

  • непосредственно производят куриные яйца;
  • продают яйца;
  • выпускают комбикорма, от цены которых зависит себестоимость яиц.

В АМКУ рассказали, что на скачок цен на куриные яйца реагируют уже не впервые. В октябре 2022 года также выросла стоимость яиц, из-за чего начали проверку. Тогда специалисты проанализировали данные от участников рынка на каждом из звеньев товарного оборота — от производства до потребителя.

В этом году в комитете снова обратили внимание на то, как выросли цены на яйца. Отмечается, что скачок стоимости похож на тот, что был в сентябре-октябре 2022 года. Поэтому границы начатого исследования расширили, чтобы охватить и 2024 год.

"После получения от участников рынка ответов на требования и дальнейшего анализа всех факторов влияния на ценовое поведение субъектов хозяйствования на каждом из звеньев оборота товара, будут сформированы окончательные выводы о наличии или отсутствии в действиях участников задействованного товарного рынка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", — добавили в АМКУ.

Напомним, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка объяснил, почему подскочили цены на яйца, и спрогнозировал еще большее подорожание.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, цена на какие группы продуктов резко вырастет перед праздниками.