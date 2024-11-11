Насколько подорожают яйца в ноябре и когда станут дешевле: в правительстве ответили

Заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий говорит о нескольких ключевых факторах, которые подтолкнут к росту цены на яйца — похолодание, уменьшение поголовья птицы, подорожание кормов для животных.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предусматривает вероятный пик роста цены на яйца из-за нескольких причин. Об этом рассказал первый заместитель профильного ведомства Тарас Высоцкий, передает Суспільне.

По словам чиновника, ценовые скачки связаны со снижением продуктивности кур из-за похолодания, а также уменьшение их поголовья, что и приводит к определенному росту цен. В октябре 2024 года производство яиц было на 5% меньше, чем в прошлом году.

По словам Высоцкого, рост цен на корма также влияет на цену яиц. Все заключается в том, что цена на зерновые пытаются восстановить свою стоимость из-за ряда факторов, в частности из-за блокады морских путей.

По мнению замминистра, тенденция последних лет показывает, что именно в ноябре цены на яйца достигают пика, а затем начинается постепенное снижение.

"Практика двухлетней давности показала, что начало ноября — это пик и потом есть постепенное выравнивание и снижение цен. Однозначно после нового года будет снижение", — отметил он, и добавил, что в условиях стабильной работы энергосистемы в стране, существенных ценовых колебаний на основные продукты не предвидится до конца текущего года.

Напомним, Фокус сообщал о том, как ученые прогнозируют рост цен на продукты до конца осени. В течение 2024 года сильнее всего подорожала морковь — на 27%, а вот меньше всего рост цен коснулся домашнего сала, которое за месяц стало дешевле на 9,7%.

Также мы писали, что ряд продуктов за почти полгода в Украине существенно подорожал. Среди лидеров антирейтинга были кофе, подсолнечное масло, хлеб, гречневая крупа и молочные продукты.