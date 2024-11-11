Наскільки подорожчають яйця в листопаді та коли стануть дешевше: в уряді відповіли

Заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький каже про кілька ключових факторів, які підштовхнуть до зростання ціни на яйця — похолодання, зменшення поголів'я птаства, здорожчання кормів для тварин.

Міністерство аграрної політики та продовольства України передбачає ймовірний пік зростання ціни на яйця через кілька причин. Про це розповів перший заступник профільного відомства Тарас Висоцький, передає Суспільне.

За словами урядовця, цінові стрибки зв'язані зі зниженням продуктивності курей через похолодання, а також зменшення їх поголів'я, що й призводить до певного зростання цін. У жовтні 2024 року виробництво яєць було на 5% менше, ніж торік.

За словами Висоцького, зростання цін на корми також впливає на ціну яєць. Все полягає в тому, що ціна на зернові намагаються відновити свою вартість через низку факторів, зокрема через блокаду морських шляхів.

На думку заступника міністра, тенденція останніх років показує, що саме в листопаді ціни на яйця досягають піку, а потім починається поступове зниження.

"Практика дворічної давнини показала, що початок листопада — це пік і потім є поступове вирівнювання і зниження цін. Однозначно після нового року буде зниження", — відзначив він та додав, що за умов стабільної роботи енергосистеми в країні, суттєвих цінових коливань на основні продукти не передбачається до кінця поточного року.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, як учені прогнозують зростання цін на продукти до кінця осені. Протягом 2024 року найсильніше подорожчала морква — на 27%, а от найменше зростання цін торкнулося домашнього сала, яке за місяць стало дешевшим на 9,7%.

Також ми писали, що низка продуктів за майже пів року в Україні суттєво подорожчала. Серед лідерів антирейтингу були кава, соняшникова олія, хліб, гречана крупа та молочні продукти.