Яйца в Украине дешевеют: эксперт рассказал, вырастет ли цена снова (видео)

По словам экономиста Олега Пендзина, стимулом для снижения цены в начале 2025 года стало исследование Антимонопольного комитета. Сейчас десяток яиц в среднем на 15 грн дешевле, чем в декабре.

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С начала 2025 года цены на яйца начали снижаться после резкого роста в октябре-ноябре. Однако мы еще можем увидеть подорожание в ближайшем будущем, хотя и не столь значительное, рассказал председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Киев24".

По мнению эксперта, стимулом к снижению ценников на яйца стало специальное исследование, проведенное Антимонопольным комитетом.

"У меня такое глубокое убеждение. И это как раз охладило желание наших производителей увеличивать цены", — сказал Олег Пендзин.

Он отметил, что сегодня средняя цена за десяток яиц в Украине составляет 60 грн. Это на 15 грн дешевле, чем в конце прошлого года, однако в ближайшее время мы можем снова увидеть небольшое подорожание.

"Наверное, я думаю, небольшой рост будет, но в любом случае это точно будет не такая сногсшибательная ситуация, как в ноябре и декабре", — предположил экономист.

Специалист прокомментировал также сложную ситуацию с яйцами в США и отметил, что экспортировать продукт из Украины будет чрезвычайно дорого и нерентабельно. Он добавил, что резко ухудшилась ситуация с производителями яиц и курятины в Европе, в частности французские предприятия обратились к своему правительству с требованием остановить поставки из Украины.

"Наши яйца дешевле и по качеству ничем не хуже. На сегодня в Европе есть чрезвычайно серьезные проблемы с европейскими производителями. Они очень дотированы: 70% доходов европейского фермера — это дотации Брюсселя. То есть представьте себе, под каким фантастическим зонтиком существует европейский аграрный бизнес. А если еще учесть, что у нас с вами этим летом заканчивается срок снятия любых ограничений на экспорт аграрной продукции, наверное, мы вернемся к квотированию, пусть оно будет и не таким жестким, как это было в 2021 году", — сказал Пендзин.

Напомним, 14 февраля Фокус проанализировал динамику роста цен на овощи в Украине и узнал у агроэксперта Дениса Марчука причины подорожания.

13 февраля Фокус выяснял, почему растут цены на продукты в Украине и каких изменений ждать весной.