Масова помилка: чому не можна зберігати яйця на дверцятах холодильника

За словами експерта, секрет довготривалого зберігання яєць полягає в підтримці стабільної температури, щоб уникнути утворення конденсату.

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Експерт Джадд Кларк (Judd Clarke) розповів, що найкращий варіант для тривалого зберігання курячих яєць — це холодильник, але він не радить класти їх у спеціальний лоток, що зазвичай розміщується на дверцятах. За словами знавця, це масова помилка, пише видання Express.

"У холодильнику яйця можуть зберігатися на 4-5 тижнів довше, оскільки прохолодні умови забезпечують свіжість й перешкоджають розмноженню бактерій, зокрема сальмонели", — пояснює Кларк.

За його словами, зберігати цей популярний продукт при кімнатній температурі також можливо, але слід мати на увазі, що термін його придатності скоротиться на 1-2 тижні.

Джадд каже, що секрет довготривалого зберігання яєць полягає в підтримці стабільної температури, щоб уникнути утворення конденсату, який може сприяти проникненню бактерій через шкаралупу.

Секрет довготривалого зберігання яєць полягає в підтримці стабільної температури Фото: Pexels

"Коливання температури призводять до зволоження, створюючи сприятливе середовище для бактерій і ризику забруднення. Зміна температури може спричинити стискання та розширення шкаралупи, це послаблює її та збільшує ризик зараження. Саме тому важливо підтримувати постійну температуру після того, як ви принесли яйця додому, аби гарантувати, що вони безпечні для вживання в їжу", — додає він.

Як правильно зберігати яйця в холодильнику?

Відповідь здається очевидною, але насправді це не так. Зокрема, експерт не радить класти яйця на дверцята холодильника.

"Це місце, де температура постійно змінюється: дверцята відчиняються та зачиняються. Якщо у вашому холодильнику є спеціальний лоток на полиці, то краще ігноруйте його. Найкраще зберігати яйця в оригінальній упаковці з супермаркету, яка не лише захищає яйця від пошкоджень, але й вказує на термін придатності", — рекомендує Кларк.

Він переконаний, що ідеальним місцем для цього продукту є середня полиця холодильника, оскільки там підтримується більш стабільна температура і рівень вологості.

Джадд Кларк не рекомендує зберігати яйця на дверцятах холодильника Фото: Pixabay

Нагадаємо, раніше Фокус писав про бразильського фермера Хуліо Сесара Карвальо, який похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Знімки розмістив у мережі його друг, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор.

Крім того, фотографії варених яєць з білим жовтком завірусились у японських соціальних мережах. Тисячі людей тепер не можуть збагнути: це правда чи черговий фейк, згенерований штучним інтелектом.