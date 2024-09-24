Годують рисом: у мережі показали курячі яйця з абсолютно білим жовтком (фото)

За словами кулінарів, делікатес найчастіше використовують для приготування білого омурісе (рисового омлету) та білого тамагоякі.

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Фотографії варених яєць з білим жовтком завірусились у японських соціальних мережах. Тисячі людей тепер не можуть збагнути: це правда чи черговий фейк, згенерований штучним інтелектом. Дивовижний продукт на своїй сторінці у X (колишній Twitter) нещодавно показав Цуди Дзюнко, головний редактор онлайн-журналу Design no Hikidashi.

На опублікованій світлині можна побачити варене куряче яйце, розрізане навпіл. Здавалося б, нічого цікавого, але пост автора миттєво став вірусним, адже жовток приблизно такий же білий, як і білок навколо нього.

Сам Цуди Дзюнко згодом зізнався, що раніше чув про цей сорт окінавських яєць з білим жовтком, однак ніколи не уявляв, наскільки його важко відрізнити від білка.

Яйце з білим жовтком Фото: Tsudajunko | X

У цьому дописі не було жодної інформації про походження цих унікальних яєць чи про те, що робить їхній жовток білим після варінні. Один з користувачів X в коментарях пояснив, що вони називаються "Широтама" і походять з ферми Накамура в місті Ітоман (Окінава, Японія). Там до звичайного корму додають рис, саме тому жовток білішає, коли його варять.

За словами кулінарів, цей делікатес найчастіше використовують для приготування білого омурісе (рисового омлету) та білого тамагоякі. На смак ці курячі яйця майже не відрізняються від звичайних.

Щоб отримати яйця з білим жовтком, курей годують рисом Фото: Tsudajunko | X

Нагадаємо, раніше Фокус писав про бразильського фермера Хуліо Сесара Карвальо, який похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Знімки розмістив у мережі його друг, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор.

А от 30-річна Стеф Карр з містечка Сеттл (графство Північний Йоркшир, Велика Британія) була приголомшена, коли побачила, яке гігантське яйце знесла її дворічна курка Лінда.