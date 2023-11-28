Курка здивувала фермера яйцями дуже незвичної форми (фото)

Користувачі соцмереж спочатку не могли повірити, що це не обман, але ветеринар спробував усе пояснити.

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Бразильський фермер Хуліо Сесар Карвальо похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Це сталося два місяці тому, але відповідні фотографії були поширені лише зараз. Знімки розмістив у мережі його друг, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор, пише Daily Express.

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"Я був дуже здивованим, бо таке на моїй пам’яті сталося вперше. Того дня незвичне яйце було одне, але згодом курка почала нести нові – дуже округлі та з "кінчиком" на вершині", – згадує Хуліо.

Чоловік запевняє, що у яйцях нетипової форми є лише білок, а жовтка – немає. Одначе, на його тверде переконання, це жодним чином не впливає на смак.

Еколог Ільдеано Сілва згадує, що унікальні яйця викликали чималий резонанс у їхньому містечку – Морро-ду-Ферро.

"У соцмережах люди віри не йняли. Підозрювали, що Хуліо надув повітряні кульки й поклав їх між справжніми яйцями", – розповідає шокований бразилець.

Світло на цю історію пролив ветеринар і знавець птахів Деніо Гарсіа. Чоловік каже, що яйця подібної форми насправді вважається рідкістю. Він висунув гіпотезу, що це відбувається через патологію у курки: під впливом стресу чи харчових розладів. Що стосується відсутності жовтка, то експерт пояснює це перебоями з овуляцією. Утім, чоловік каже, що йому конче необхідно провести "глибший аналіз", перш ніж робити висновки.

Сам Хуліо Сесар щасливий з того, що має у своїй власності таку особливу курку. Тепер він щоразу заходить у курник з надією знайти більше незвичайних яєць.

Курка бразильського фермера несе дивні яйця Фото: Júlio César/Divulgação Курка бразильського фермера несе дивні яйця Фото: Júlio César/Divulgação

Нагадаємо, раніше Фокус дав відповідь, у чому різниця між білими та коричневими яйцями. Питання "які яйця кращі та корисніші — білі або коричневі" не менш вічне, ніж дилема, що з'явилося раніше — курка чи яйце.