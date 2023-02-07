Вічне питання. Вчені розповіли, що насправді з'явилося раніше: курка чи яйце

Відомо, що курки з'являються з яєць, а яйця з'являються з курок. То хто ж із них був першим?

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Якщо запитати в біологів, що з'явилося раніше, курка чи яйце, то вони впевнено дадуть відповідь на це питання, але їхня відповідь може залежати від того, про який тип яйця ви запитуєте, пише Live Science.

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За словами вчених, якщо говорити про яйця як такі, то вони точно з'явилися раніше, але якщо говорити саме про домашніх курей, то справа абсолютно інакша. У цьому випадку таки першою була курка, а потім з'явилося яйце. Як таке може бути? Про це розповіли вчені.

Деякі люди іноді запитують: "Що з'явилося першим — курка чи яйце?". Здавалося б, тут усе просто: курки з'являються з яєць, а яйця з'являються з курок. І більшість учених стверджують, що справді яйця як таки з'явилися раніше. Почнімо з того, що яйцеклітина— це жіноча статева клітина всередині живого організму. Але поява зовнішніх яєць у твердій оболонці змінила еволюційну історію хребетних тварин.

За словами Коена Стейна з Королівського бельгійського інституту природничих наук, поява яєць у шкаралупі, які відкладали стародавні тварини, була найважливішою стадією еволюції. Те, що давні тварини почали відкладати яйця на суші, дозволило їм поступово віддалятися від води й розпочинати свою нову історію.

Якщо ж говорити про птахів, до яких також належать і кури (але про них буде сказано нижче), то вчені виявили їхні перші скам'янілі рештки віком від 165 до 150 млн років. Але нещодавні дослідження показують, що перші яйця в шкаралупі з'явилися ще приблизно 325 млн років тому.

"Це означає, що яйця з'явилися раніше за "курку". Ці перші яйця мали м'якшу оболонку та більше схожі на яйця, які зараз відкладають рептилії та качконоси", — каже Стейн.

За словами вчених, усе ж таки найвідоміші стародавні яйця відкладали динозаври. Наприклад, дослідження яєць, яким 200 млн років, показало, що вони мали дуже тонку шкаралупу та водночас були дуже міцними. Хоча інші дослідження говорять про те, що причина, через яку не виявлена велика кількість яєць динозаврів, полягає в тому, що їхня шкаралупа все-таки піддалася впливу хімічних складових ґрунту, а тому не була такою міцною. У будь-якому разі яйця динозаврів за своєю структурою дуже нагадують яйця сучасних птахів, а тому є раннім прикладом сучасних яєць.

[ + – ] За словами вчених, якщо говорити про яйця як такі, то вони точно з'явилися раніше, але якщо говорити саме про домашніх курей, то справа абсолютно інакша. У цьому випадку таки першою була курка, а потім з'явилося яйце. Фото: trump-elections

Отже, вже точно вчені з'ясували, що яйця з'явилися раніше за курку. Але якщо говорити саме про перше куряче яйце, то одразу справа приймає інший оборот. Минулого року вчені з'ясували, що звичайні домашні кури, швидше за все, походять від джунглевих курей — птахів, які мешкали в джунглях Південно-Східної Азії. Ці домашні кури відокремилися від своїх предків приблизно 50 млн років тому. Звичайно, спочатку вони не були домашніми, адже люди приручили їх лише в період десь між 1650 до н.е. і 1250 до н.е.

У певний момент часу, коли відбувалося одомашнення курей, останній предок сучасних курок відклав яйце, яке містило ембріон із достатньою кількістю генетичних відмінностей, щоб відрізняти його від батьківського вигляду. Тобто цей зародок розвивався ще не в яйці звичайної курки, а тільки коли він перетворився на дорослого птаха, то з'явилося нове потомство та справжні яйця домашніх курей. Отже, можна сказати, що спочатку була курка, а потім з'явилося яйце.

За словами вчених, варто зважати на той факт, що домашні кури часто схрещувалися з джунглевими курами в процесі еволюції. Також процес приручення курей відбувався не за один раз, а тому складно сказати, який птах був найпершою справжньою сучасною куркою.

Як уже писав Фокус, минулого року в Австралії вчені виявили рештки найбільшого птаха на Землі. Попри те, що стародавній птах був зростом у 3 метри та важив 500 кг, він є родичем сучасних курей.

Фокус також писав про те, що вчені розповіли, чому отрута скорпіона вважається найдорожчою рідиною у світі. Дослідники вважають, що незначна кількість отрути справді може принести чималі гроші, проте навряд чи на цьому можна заробити мільйони.