Триметрова курка. В Австралії знайдено останки найбільшого птаха на Землі (фото)

Попри те, що древній птах був зростом у 3 метри і важив 500 кг, він є родичем сучасних качок та курей.

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Палеонтологи виявили кістки древньої птиці, що добре збереглися, під назвою Dromornis stirtoni, яка належить до роду Дроморніси сімейства Дроморнітиди. Вважається, що ці птахи, хоч не вміли літати, були найбільшими в історії Землі. Унікальність нової знахідки полягає в тому, що вчені вперше виявили кістки цього птаха, які лежали так, як вони були розташовані в скелеті, коли цей птах був ще живий 8 млн років тому, пише ScienceAlert.

Палеонтологи з Університету Фліндерса, Австралія, виявили в центральній частині континенту в місці, де вже виявили тисячі останків стародавніх тварин, кістки старого птаха Dromornis stirtoni, що добре збереглися. Вона жила 8 млн років тому, ходила на двох лапах і не могла літати.

[ + – ] Палеонтологи виявили кістки древньї птиці, що добре збереглися, під назвою Dromornis stirtoni, яка належить до роду Дроморніси сімейства Дроморнітиди. Вважається, що ці птахи, хоч не вміли літати, були найбільшими в історії Землі Фото: wikipedia

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Її ріст становило 3 метри і з вагою в 500 кг, вона вважається найбільшим птахом з будь-коли існували на Землі. Попри такі розміри, цей птах є далеким родичем сучасних качок та курей. Особливістю цього птаха був величезний дзьоб, який виступав із маленького черепа та надзвичайно масивне тіло.

[ + – ] Палеонтологи з Університету Фліндерса, Автралія, виявили в центральній частині континенту в місці, де вже були виявлені тисячі останків стародавніх тварин, кістки старого птаха Dromornis stirtoni, що добре збереглися. Вона жила 8 млн. років тому, ходила на двох лапах і не могла літати Фото: ScienceAlert

За словами палеонтолога Адама Єйтса, хоча ще не весь скелет птиці виявлено, проте розкопки продовжуються і вчені вважають, що вони знайдуть решту частин.

[ + – ] За словами палеонтолога Адама Єйтса, хоча ще не весь скелет птиці виявлено, проте розкопки продовжуються і вчені вважають, що вони знайдуть решту частин Фото: ScienceAlert

Більшість знайдених скам'янілих останків у цій місцевості є змішаними фрагментами різних видів древніх тварин. Тому вченим доводиться дуже ретельно підходити до вивчення останків, щоб точно визначити, кому саме вони належали.

Нова знахідка може дати вченим точніше уявлення про розміри цих пернатих гігантів, які жили протягом 20 млн років в епоху міоцену (приблизно 25 – 5 млн років тому). У результаті дослідження вчені з'ясували, що кістки належали самці Dromornis stirtoni, яку палеонтологи назвали Деб.

[ + – ] Нова знахідка може дати вченим точніше уявлення про розміри цих пернатих гігантів, які жили протягом 20 млн років в епоху міоцену (приблизно 25 – 5 млн років тому) Фото: ScienceAlert

Залишки цих птахів за багато десятиліть вчені знаходили лише на території Австралії. Унікальність нової знахідки полягає в тому, що вчені вперше виявили кістки цього птаха, які лежали так, як вони були розташовані в скелеті, коли цей птах був ще живий 8 млн років тому.

Вчені вважають, що Dromornis stirtoni була травоїдним птахом і харчувалася фруктами та іншою рослинністю. Причому її величезний ріст дозволяв діставати до високих дерев.

Палеонтологи вважають, що ці птахи народжували лише одного або двох пташенят на рік, що підтверджується дуже рідкісними знахідками останків молодих особин. Вчені вважають, що для того, щоб досягти максимальних розмірів, птиці потрібно не менше 15 років. Dromornis stirtoni, швидше за все, вимерли через те, що не змогли адаптуватися до змін клімату.

Фокус вже писав про те, що недавнє дослідження припускає, що гігантські птахи Dromornis stirtoni могли зникнути через те, що вони повільно розвивалися і повільно розмножувалися. І це призвело до скорочення їхньої популяції на тлі змін місцевого ландшафту.