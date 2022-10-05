Трехметровая курица. В Австралии найдены останки самой большой птицы на Земле (фото)

Несмотря на то, что древняя птица была ростом в 3 метра и весила 500 кг, она является родственником современных уток и кур.

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Палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся кости древней птицы под названием Dromornis stirtoni, которая принадлежит к роду Дроморнисы семейства Дроморнитиды. Считается, что эти птицы, хоть не умели летать, были самыми крупными в истории Земли. Уникальность новой находки состоит в том, что ученые впервые обнаружили кости этой птицы, которые лежали так, как они были расположены в скелете, когда эта птица была еще жива 8 млн лет назад, пишет ScienceAlert.

Палеонтологи из Университета Флиндерса, Австралия, обнаружили в центральной части континента в месте, где уже были обнаружены тысячи останков древних животных, хорошо сохранившиеся кости древней птицы Dromornis stirtoni. Она жила 8 млн лет назад, ходила на двух лапах и не могла летать.

[ + – ] Палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся кости древней птицы под названием Dromornis stirtoni, которая принадлежит к роду Дроморнисы семейства Дроморнитиды. Считается, что эти птицы, хоть не умели летать, были самыми крупными в истории Земли Фото: wikipedia

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Ее рост составлял 3 метра и при весе в 500 кг, она считается самой большой птицей из когда-либо существовавших на Земле. Несмотря на такие размеры, эта птица является далеким родственником современных уток и кур. Особенностью этой птицы был огромный клюв, который выступал из маленького черепа и чрезвычайно массивное тело.

[ + – ] Палеонтологи из Университета Флиндерса, Автралия, обнаружили в центральной части континента в месте, где уже были обнаружены тысячи останков древних животных, хорошо сохранившиеся кости древней птицы Dromornis stirtoni. Она жила 8 млн лет назад, ходила на двух лапах и не могла летать Фото: ScienceAlert

По словам палеонтолога Адама Йейтса, хотя еще не весь скелет птицы был обнаружен, тем не менее раскопки продолжаются и ученые считают, что они найдут остальные части.

[ + – ] По словам палеонтолога Адама Йейтса, хотя еще не весь скелет птицы был обнаружен, теме не менее раскопки продолжаются и ученые считают, что они найдут остальные части Фото: ScienceAlert

Большинство найденных окаменелых останков в этой местности представляют собой смешанные фрагменты различных видов древних животных. Поэтому ученым приходится очень тщательно подходить к изучению останков, чтобы точно определить кому именно они принадлежали.

Новая находка может дать ученым более точное представление о размерах этих пернатых гигантов, которые жили на протяжении 20 млн лет в эпоху миоцена (примерно 25 – 5 млн лет назад). В ходе исследования ученые выяснили, что кости принадлежали самке Dromornis stirtoni, которую палеонтологи назвали Деб.

[ + – ] Новая находка может дать ученым более точное представление о размерах этих пернатых гигантов, которые жили на протяжении 20 млн лет в эпоху миоцена (примерно 25 – 5 млн лет назад) Фото: ScienceAlert

Останки этих птиц за многие десятилетия ученые находили только на территории Австралии. Уникальность новой находки состоит в том, что ученые впервые обнаружили кости этой птицы, которые лежали так, как они были расположены в скелете, когда эта птица была еще жива 8 млн лет назад.

Ученые считают, что Dromornis stirtoni была травоядной птицей и питалась фруктами и другой растительностью. Причем ее огромный рост позволял доставать до высоких деревьев.

Палеонтологи считают, что эти птицы рожали только одного или двух птенцов в год, что подтверждается очень редкими находками останков молодых особей. Ученые полагают, что для того, чтобы достичь максимальных размеров птице требовалось не менее 15 лет. Dromornis stirtoni скорее всего вымерли из-за того, что не смогли адаптироваться к изменениям климата.

Фокус уже писал о том, что недавнее исследование предполагает, что гигантские птицы Dromornis stirtoni могли исчезнуть из-за того, что медленно развивались и медленно размножались. И это привело к сокращению их популяции на фоне изменений местного ландшафта.