Самые большие птицы на планете умерли из-за медлительности: утки-демоны не успевали размножаться

Новое исследование останков дроморнитидов пролило свет на причины их исчезновения.

Дроморнитиды, также известные как mihirungs — самые крупные из когда-либо живущих на Земле нелетающих птиц. Из-за связи с современными водоплавающими птицами их еще называют утки-демоны или громовые птицы, пишет Forbes.

В новом исследовании ученые из Кейптаунского университета (Южная Африка) изучили останки дроморнитид, найденных во время раскопок в пределах хребтов Флиндерс в Южной Австралии. Ученые изучили под микроскопом тонкие срезы окаменелых костей, чтобы узнать причину исчезновения этих гигантских птиц.

По словам профессора Анусуя Чинсами-Туран, во время исследования им удалось узнать, к скольки годам гигантские птицы полностью вырастали, когда достигали зрелости и были готовы к размножению. По мнению ученых, именно эти новые факты помогут восстановить ход эволюции самых больших птиц на планете и даст исследователям представление, что погубило уток-демонов.

В ходе изучения костей, ученые сравнили окаменелости древнейшего представителя дроморнитид Dromornis Stirtoni с его более поздним и более мелким собратом Genyornis newtoni. Так, самые древние громовые птицы достигали в высоту около трех метров и весили почти 600 килограммов, в то время как более поздние и мелкие представители этого вида были ростом не более двух метров и весом всего 240 килограммов.

[ + – ] На фото большеберцовая кость гигантской птицы михирунг и кость современного эму. Фото: FLINDERS UNIVERSITY

Исследование показало, что более древним уткам-демонам требовалось до 15 лет, чтобы полностью вырасти и начать размножаться, тогда как их более мелкие собратья достигали половозрелого возраста всего за несколько лет. Ученые отмечают, что рост этих гигантских птиц все еще оставался слишком медленным по сравнению с другими птицами — им требуется всего год для достижения половозрелости.

Известно, что последний представитель этих гигантских уток-демонов вымер около 40 тысяч лет назад. Ученые считают, что причиной исчезновения всего вида послужила их неудачная стратегия размножения. В прошлом михирунгам удалось пережить резкие изменения климата и глобальные засухи, однако противостоять людям они, увы, не смогли. Около 50 — 10 тысяч лет назад люди в Австралии начали массово выжигать кустарники и охотиться на крупных животных, в том числе и громовых птиц. Популяция дроморнитид попросту не успевала восстанавливаться и была обречена.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые открыли новый вид древних птиц, которые жили на Земле 120 миллионов лет назад и отличались длинным языком.