Имели очень длинный язык. Ученые открыли новый вид древних птиц, которые жили 120 млн лет назад

Язык нового вида древних птиц был почти размером с их голову.

Хорошо сохранившийся скелет нового вида птиц, который ученые назвали Brevirostruavis macrohyoideus обнаружили в провинции Ляонин в Китае. Эти птицы обитали вместе с динозаврами на территории современного северо-восточного Китая примерно 120 млн лет назад в раннем меловом периоде. Ученые выяснили, что у этих птиц был очень длинный язык и это один из самых ранних примеров существования такого языка у птиц, сообщает Sci News.

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Вид Brevirostruavis macrohyoideus принадлежит кладе вымерших энанциорнисовых птиц, которые доминировали среди древних птиц в меловом периоде. У обнаруженного экземпляра был относительно короткий клюв, мелкие зубы и чрезвычайно длинные кости языка.

"У известных видов энанциорнисовых птиц существенно различаются размеры и форма черепа и этого говорит о том, что они питались разной пищей и ловили эту пищу по-разному", — говорит Мин Ван из Китайской академии наук.

[ + – ] Окаменелые останки Brevirostruavis macrohyoideus Фото: Sci news

По словам ученого, с обнаружением этих окаменелых останков древней птицы, становится понятно, что эти птицы также имели разную длину языка.

"Эта вымершая птица – это самый ранний пример птицы с длинным языком", — говорит Ван. "Зачем ей нужен был язык такой длины? У нас есть несколько гипотез".

По словам ученых, Brevirostruavis macrohyoideus использовали свой длинный язык либо для ловли насекомых, или для того, чтобы питаться пыльцой и нектароподобными жидкостями растений в лесу, где обитала птица.

"Скорее всего эта птица смогла эволюционно развить такой длинный язык, используя кости, которые она унаследовала от своих предков-динозавров", — говорит Ван.

Энанциорнисовые птицы отличались от современных птиц строением скелета. Они были разных размеров: от современного воробья до грифа. Эти древние птицы в основном жили в лесах и у них в клюве были зубы.

Напоминаем, что в Новой Зеландии ученые обнаружили новый вид древнего гигантского пингвина, а также новый вид вымершей ящерицы, которую раньше считали древней птицей.