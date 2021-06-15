Ученые открыли новый вид вымершей ящерицы, которую раньше считали древней птицей

Ученые сначала описали новый вид как динозавра, размером с колибри, а потом поняли, что ошиблись.

Международная исследовательская группа описала новый вид Oculudentavis, предоставив дополнительные доказательства того, что животное, впервые идентифицированное как динозавр размером с колибри, на самом деле было ящерицей, сообщает Phys.org

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Новый вид, названный Oculudentavis naga в честь народа нага из Мьянмы и Индии, представлен частичным скелетом, который включает в себя полный череп, прекрасно сохранившийся в янтаре с видимыми чешуйками и мягкими тканями. Этот экземпляр принадлежит к тому же роду, что и Oculudentavis khaungraae, которого описали как самую маленькую из известных птиц, но потом ученые отказались от своих слов, получив новые данные. Две окаменелости были обнаружены в одном районе, и им около 99 миллионов лет.

Команда, возглавляемая Арнау Болет из Барселонского Института палеонтологии Мигеля Крусафонта, использовала компьютерную томографию, чтобы разделить, проанализировать и сравнить каждую кость двух видов в цифровом виде, выявив ряд физических характеристик, которые делают маленьких животных ящерицами. По словам Болет, Oculudentavis такой странный, что его трудно классифицировать без тщательного изучения его особенностей.

Болет и другие эксперты по ящерицам со всего мира впервые заметили этот образец, изучая коллекцию окаменелостей янтаря, полученную в Мьянме геммологом Адольфом Перетти.

Герпетолог Хуан Диего Даза исследовал небольшой необычный череп, сохранившийся с небольшой частью позвоночника и плечевых костей. Он тоже был сбит с толку его странным набором особенностей: может это быть какой-то птеродактиль или, возможно, древний родственник варанов?

"С того момента, как мы провели первую компьютерную томографию, все думали, что это может быть", — говорит Даза из Государственного университета Сэма Хьюстона. "В конце концов, наш анализ помог нам прояснить это".

Основными признаки того, что загадочным животным была ящерица, стали: наличие чешуи; зубы прикреплены непосредственно к его челюстной кости, а не находятся в углублениях, как зубы динозавров; ящерицеобразные структуры глаз и плечевые кости, и кость черепа в форме хоккейной клюшки, которая является универсальной для чешуйчатых рептилий.

Ученые также определили, что черепа обоих видов деформировались во время сохранения. Морда Oculudentavis khaungraae была сжата в более узкий, более похожий на клюв профиль, в то время как черепная коробка O. Naga была сдавлена. Искажения подчеркнули птицеподобные черты одного черепа и ящерицы у другого, говорит Эдвард Стэнли из Флоридского музея естественной истории.

"Представьте, что вы берете ящерицу и зажимаете ей нос, делая его треугольным", — говорит Стэнли. "Это было бы больше похоже на птицу".

Однако птицеподобные пропорции черепа Oculudentavis не указывают на то, что он был связан с птицами, говорит Сьюзан Эванс из Лондонского университета.

"Несмотря на сводчатый череп и длинную сужающуюся морду, в нем нет значимых физических признаков, которые можно было бы использовать для связи его с птицами, и все его особенности указывают на то, что это ящерица", — говорит она.

Хотя черепа двух видов на первый взгляд не очень похожи друг на друга, их общие характеристики стали более ясными, когда ученые исследовали каждую кость цифровым способом и сравнили их друг с другом. Различия были минимизированы, когда первоначальная форма обеих окаменелостей была реконструирована с помощью процесса, известного как ретродеформация, который проводила Марта Видаль-Гарсия из Университета Калгари в Канаде.

"Мы пришли к выводу, что оба образца достаточно похожи, чтобы принадлежать к одному роду, Oculudentavis, но ряд различий позволяет предположить, что они представляют разные виды", — говорит Болет.

По словам Эванс, у более хорошо сохранившегося экземпляра O. naga команда также смогла идентифицировать приподнятый гребень, спускающийся по верхней части морды, и лоскут кожи под подбородком. Однако исследователи потерпели неудачу в своих попытках найти точное положение экземпляра в генеалогическом древе ящериц.

"Это действительно странное животное. Оно не похоже ни на одну другую ящерицу, которая живет сегодня", — говорит Даза. "Мы думаем, что это новый вид, о котором мы не знали".

"По нашим оценкам, многие ящерицы миллионы лет назад еще не приобрели свой современный вид", — говорит он. "Вот почему они могут нас обмануть".