Учені відкрили новий вид вимерлої ящірки, яку раніше вважали древнім птахом
Учені спочатку описали новий вид як динозавра, розміром із колібрі, а потім зрозуміли, що помилилися.
Міжнародна дослідницька група описала новий вид Oculudentavis, надавши додаткові докази того, що тварина, вперше ідентифікована як динозавр розміром із колібрі, насправді було ящіркою, повідомляє Phys.org.
Новий вид, названий Oculudentavis naga на честь народу нага з Мʼянми й Індії, представлений частковим скелетом, який враховує повний череп, що чудово зберігся в бурштині з видимими лусочками і мʼякими тканинами. Цей екземпляр належить до того ж роду, що й Oculudentavis khaungraae, якого описали як найменого з відомих птахів, але потім вчені відмовилися від своїх слів, отримавши нові дані. Дві скамʼянілості були знайдені в одному районі, і їм майже 99 мільйонів років.
Команда, очолювана Арнау Болет із Барселонського Інституту палеонтології Мігеля Крусафонта, використовувала компʼютерну томографію, щоб розділити, проаналізувати і порівняти кожну кістку двох видів у цифровому вигляді, зафіксувавши низку фізичних характеристик, які роблять маленьких тварин ящірками. За словами Болета, Oculudentavis такий дивний, що його важко класифікувати без ретельного вивчення його особливостей.
Болет та інші експерти з ящірок з усього світу вперше помітили цей зразок, вивчаючи колекцію скамʼянілостей бурштину, отриману в Мʼянмі гемологом Адольфом Перетті.
Герпетолог Хуан Дієго Даза досліджував невеликий незвичайний череп, що зберігся з невеликою частиною хребта і плечових кісток. Він теж був збитий з пантелику його дивним набором особливостей: може це бути якийсь птеродактиль або, можливо, древній родич варанів?
"З того моменту, як ми провели першу компʼютерну томографію, всі думали, що це може бути", — говорить Даза з Державного університету Сема Гʼюстона. "Врешті-решт, наш аналіз допоміг нам прояснити це".
Основними ознаками того, що загадковою твариною була ящірка, стали: наявність луски; зуби прикріплені безпосередньо до його щелепної кістки, а не знаходяться в поглибленнях, як зуби динозаврів; ящіркоподібні структури очей і плечові кістки, і кістка черепа у формі хокейної клюшки, яка є універсальною для лускатих рептилій.
Учені також визначили, що черепи обох видів деформувалися під час збереження. Морда Oculudentavis khaungraae була стиснута в більш вузький, більш схожий на дзьоб профіль, у той час як черепна коробка O. Naga була здавлена. Спотворення підкреслили птахоподібні риси одного черепа та ящірки в іншого, говорить Едвард Стенлі із Флоридського музею природної історії.
"Уявіть, що ви берете ящірку і затискаєте їй ніс, роблячи його трикутним", — говорить Стенлі. "Це було б більше схоже на птаха".
Однак птахоподібні пропорції черепа Oculudentavis не вказують на те, що він був повʼязаний з птахами, говорить Сьюзан Еванс із Лондонського університету.
"Незважаючи на склепінчастий череп і довгу морду, що звужується, у ньому немає значущих фізичних ознак, які можна було б використовувати для звʼязку його з птахами, і всі його особливості вказують на те, що це ящірка", — говорить вона.
Хоча черепи двох видів на перший погляд не дуже схожі одне на одного, їхні загальні характеристики стали зрозумілішими, коли вчені досліджували кожну кістку цифровим способом і порівняли їх одна з одною. Відмінності були мінімізовані, коли первісна форма обох скамʼянілостей була реконструйована за допомогою процесу, відомого як ретродеформація, який проводила Марта Відаль-Гарсія з Університету Калгарі в Канаді.
"Ми дійшли висновку, що обидва зразки досить схожі, щоб належати до одного роду, Oculudentavis, але низка відмінностей дозволяє припустити, що вони представляють різні види", — говорить Болет.
За словами Еванса, в O. naga, екземпляра, який краще зберігся, команда також змогла ідентифікувати піднятий гребінь, що спускається по верхній частині морди, і клапоть шкіри під підборіддям. Однак дослідники зазнали невдачі у своїх спробах знайти точне положення екземпляра в генеалогічному дереві ящірок.
"Це дійсно дивна тварина. Вона не схожа ні на одну іншу ящірку, яка живе сьогодні", — говорить Даза. "Ми думаємо, що це новий вид, про який ми не знали".
"За нашими оцінками, багато ящірок мільйони років тому ще не набули свого сучасного вигляду", — говорить він. "Ось чому вони можуть нас обдурити".