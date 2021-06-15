Учені відкрили новий вид вимерлої ящірки, яку раніше вважали древнім птахом

Учені спочатку описали новий вид як динозавра, розміром із колібрі, а потім зрозуміли, що помилилися.

Міжнародна дослідницька група описала новий вид Oculudentavis, надавши додаткові докази того, що тварина, вперше ідентифікована як динозавр розміром із колібрі, насправді було ящіркою, повідомляє Phys.org.

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Новий вид, названий Oculudentavis naga на честь народу нага з Мʼянми й Індії, представлений частковим скелетом, який враховує повний череп, що чудово зберігся в бурштині з видимими лусочками і мʼякими тканинами. Цей екземпляр належить до того ж роду, що й Oculudentavis khaungraae, якого описали як найменого з відомих птахів, але потім вчені відмовилися від своїх слів, отримавши нові дані. Дві скамʼянілості були знайдені в одному районі, і їм майже 99 мільйонів років.

Команда, очолювана Арнау Болет із Барселонського Інституту палеонтології Мігеля Крусафонта, використовувала компʼютерну томографію, щоб розділити, проаналізувати і порівняти кожну кістку двох видів у цифровому вигляді, зафіксувавши низку фізичних характеристик, які роблять маленьких тварин ящірками. За словами Болета, Oculudentavis такий дивний, що його важко класифікувати без ретельного вивчення його особливостей.

Болет та інші експерти з ящірок з усього світу вперше помітили цей зразок, вивчаючи колекцію скамʼянілостей бурштину, отриману в Мʼянмі гемологом Адольфом Перетті.

Герпетолог Хуан Дієго Даза досліджував невеликий незвичайний череп, що зберігся з невеликою частиною хребта і плечових кісток. Він теж був збитий з пантелику його дивним набором особливостей: може це бути якийсь птеродактиль або, можливо, древній родич варанів?

"З того моменту, як ми провели першу компʼютерну томографію, всі думали, що це може бути", — говорить Даза з Державного університету Сема Гʼюстона. "Врешті-решт, наш аналіз допоміг нам прояснити це".

Основними ознаками того, що загадковою твариною була ящірка, стали: наявність луски; зуби прикріплені безпосередньо до його щелепної кістки, а не знаходяться в поглибленнях, як зуби динозаврів; ящіркоподібні структури очей і плечові кістки, і кістка черепа у формі хокейної клюшки, яка є універсальною для лускатих рептилій.

Учені також визначили, що черепи обох видів деформувалися під час збереження. Морда Oculudentavis khaungraae була стиснута в більш вузький, більш схожий на дзьоб профіль, у той час як черепна коробка O. Naga була здавлена. Спотворення підкреслили птахоподібні риси одного черепа та ящірки в іншого, говорить Едвард Стенлі із Флоридського музею природної історії.

"Уявіть, що ви берете ящірку і затискаєте їй ніс, роблячи його трикутним", — говорить Стенлі. "Це було б більше схоже на птаха".

Однак птахоподібні пропорції черепа Oculudentavis не вказують на те, що він був повʼязаний з птахами, говорить Сьюзан Еванс із Лондонського університету.

"Незважаючи на склепінчастий череп і довгу морду, що звужується, у ньому немає значущих фізичних ознак, які можна було б використовувати для звʼязку його з птахами, і всі його особливості вказують на те, що це ящірка", — говорить вона.

Хоча черепи двох видів на перший погляд не дуже схожі одне на одного, їхні загальні характеристики стали зрозумілішими, коли вчені досліджували кожну кістку цифровим способом і порівняли їх одна з одною. Відмінності були мінімізовані, коли первісна форма обох скамʼянілостей була реконструйована за допомогою процесу, відомого як ретродеформація, який проводила Марта Відаль-Гарсія з Університету Калгарі в Канаді.

"Ми дійшли висновку, що обидва зразки досить схожі, щоб належати до одного роду, Oculudentavis, але низка відмінностей дозволяє припустити, що вони представляють різні види", — говорить Болет.

За словами Еванса, в O. naga, екземпляра, який краще зберігся, команда також змогла ідентифікувати піднятий гребінь, що спускається по верхній частині морди, і клапоть шкіри під підборіддям. Однак дослідники зазнали невдачі у своїх спробах знайти точне положення екземпляра в генеалогічному дереві ящірок.

"Це дійсно дивна тварина. Вона не схожа ні на одну іншу ящірку, яка живе сьогодні", — говорить Даза. "Ми думаємо, що це новий вид, про який ми не знали".

"За нашими оцінками, багато ящірок мільйони років тому ще не набули свого сучасного вигляду", — говорить він. "Ось чому вони можуть нас обдурити".