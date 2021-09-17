Длинные лапы и клюв. В Новой Зеландии обнаружили новый вид древнего гигантского пингвина

Вымершая птица жила между 27 и 35 миллионами лет назад.

Огромная птица имела рост 1,4 метра, имела необычайно как для пингвина длинные лапы и длинный клюв, и жила между 27 и 35 миллионами лет назад на территории современной Новой Зеландии, сообщает Livescience

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Окаменелый скелет древнего пингвина обнаружили ученики клуба юных натуралистов в Гамильтоне, Новая Зеландия, где занимаются дети в возрасте от 10 до 18 лет.

Обнаруженная окаменелость является наиболее полным скелетом гигантского пингвина из когда-либо обнаруженных, а из-за его длинных ног ученые назвали новый вид древнего пингвина Kairuku waewaeroa. На языке маори, коренных жителей Новой Зеландии, слово "waewae" означает "ноги", а слово "roa" – "длинный".

[ + – ] (A) и (B) Кости найденного пингвина Kairuku waewaeroa. (C) Сравнение скелета и размеров пингвина Kairuku waewaeroa и императорского пингвина. Фото: Live Science

Самым большим из ныне живущих пингвинов является императорский пингвин, рост которого может достигать 1,2 м, а вес — до 45 килограмм. Но более крупные пингвины жили в палеогеновый период, примерно от 66 до 23 миллионов лет назад на территории суши, которая включает Новую Зеландию и часть поверхности, которая сейчас находится под водой. По словам ученых, древние гигантские пингвины были тоньше, чем современные императорские пингвины.

После того, как юные натуралисты обнаружили окаменелый скелет, они передали его в Музей Вайкато в Гамильтоне. Там ученые исследовали его и создали компьютерную реконструкцию пингвина в виде 3D-модели. Исследователи сравнили кости пингвина с костями других гигантских пингвинов палеогенового периода, и оказалось, что K. waewaeroa был выше других видов рода Kairuku, говорит Дэниел Томас, из Университета Мэсси, Новая Зеландия.

По словам Томаса, длинные лапы ископаемого пингвина, возможно, помогали ему быстрее плавать и глубже нырять в воде.