Довгі лапи і дзьоб. У Новій Зеландії знайшли новий вид стародавнього гігантського пінгвіна

Вимерлий птах жив між 27 і 35 мільйонами років тому.

Величезний птах мав зріст 1,4 метри, мав надзвичайно як для пінгвіна довгі лапи і довгий дзьоб, і жив між 27 і 35 мільйонами років тому на території сучасної Нової Зеландії, повідомляє Livescience.

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Скам'янілий скелет стародавнього пінгвіна знайшли учні клубу юних натуралістів у Гамільтоні, Нова Зеландія, де займаються діти віком від 10 до 18 років.

Знайдена скам'янілість є найбільш повним скелетом гігантського пінгвіна з коли-небудь знайдених, а через його довгі ноги вчені назвали новий вид стародавнього пінгвіна Kairuku waewaeroa. Мовою маорі, корінних жителів Нової Зеландії, слово "waewae" означає "ноги", а слово "roa" — "довгий".

[ + – ] (A) і (B) Кістки знайденого пінгвіна Kairuku waewaeroa. (C) Порівняння скелета і розмірів пінгвіна Kairuku waewaeroa та імператорського пінгвіна. Фото: Seneca-Guns

Найбільшим із нині живих пінгвінів є імператорський пінгвін, зріст якого може досягати 1,2 м, а вага — до 45 кілограмів. Але більші пінгвіни жили в палеогеновий період, приблизно від 66 до 23 мільйонів років тому на території суші, яка враховує Нову Зеландію і частину поверхні, яка зараз перебуває під водою. За словами вчених, стародавні гігантські пінгвіни були тонші, ніж сучасні імператорські пінгвіни.

Після того, коли юні натуралісти знайшли скам'янілий скелет, вони передали його в Музей Ваїкато в Гамільтоні. Там учені досліджували його і створили комп'ютерну реконструкцію пінгвіна у вигляді 3D-моделі. Дослідники порівняли кістки пінгвіна з кістками інших гігантських пінгвінів палеогенового періоду, і з'ясувалося, що K. waewaeroa був вищим, ніж інші види роду Kairuku, каже Деніел Томас, з Університету Мессі, Нова Зеландія.

За словами Томаса, довгі лапи викопного пінгвіна, можливо, допомагали йому швидше плавати і глибше пірнати у воді.