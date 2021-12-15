Мали дуже довгий язик. Учені відкрили новий вид стародавніх птахів, які жили 120 млн років тому

Язик нового виду стародавніх птахів був майже розміром з їхню голову.

Добре збережений скелет нового виду птахів, який учені назвали Brevirostruavis macrohyoideus, знайшли у провінції Ляонін у Китаї. Ці птахи мешкали разом із динозаврами біля сучасного північно-східного Китаю приблизно 120 млн років тому в ранньому крейдяному періоді. Учені з'ясували, що в цих птахів був дуже довгий язик і це один із ранніх прикладів існування такого язика в птахів, повідомляє Sci News.

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Вид Brevirostruavis macrohyoideus належить до вимерлих енанціорнісових птахів, які домінували серед древніх птахів у крейдяному періоді. У знайденого екземпляра був відносно короткий дзьоб, дрібні зуби та надзвичайно довгі кістки язика.

"У відомих видів енанціорнісових птахів суттєво відрізняються розміри та форма черепа і це говорить про те, що вони харчувалися різною їжею та ловили цю їжу по-різному", — говорить Мін Ван із Китайської академії наук.

[ + – ] Скам'янілі рештки Brevirostruavis macrohyoideus Фото: Sci news

За словами вченого, з виявленням цих скам'янілих решток стародавнього птаха стає зрозуміло, що ці птахи також мали різну довжину язика.

"Цей вимерлий птах — це найраніший приклад птаха з довгим язиком", — говорить Ван. "Навіщо йому потрібен був язик такої довжини? У нас є кілька гіпотез".

За словами вчених, Brevirostruavis macrohyoideus використовували свій довгий язик або для лову комах, або для того, щоб харчуватися пилком і нектароподібними рідинами рослин у лісі, де мешкав птах.

"Швидше за все цей птах зміг еволюційно розвинути такий довгий язик, використовуючи кістки, які він успадкував від своїх предків-динозаврів", — говорить Ван.

Енаціорнісові птахи відрізнялися від сучасних птахів будовою скелета. Вони були різного розміру: від сучасного горобця до грифа. Ці древні птахи переважно жили в лісах і в них у дзьобі були зуби.

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