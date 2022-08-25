Найбільші птахи на планеті померли через повільність: качки-демони не встигали розмножуватися

Нове дослідження останків дроморнітидів пролило світло на причини їхнього зникнення.

Дроморнітиди, також відомі як mihirungs — найбільші з птахів, які коли-небудь жили на Землі. Через зв'язок із сучасними водоплавними птахами їх ще називають качки-демони або громові птахи, пише Forbes.

У новому дослідженні вчені з Кейптаунського університету (Південна Африка) вивчили останки дроморнітидів, знайдених під час розкопок у межах хребтів Фліндерс у Південній Австралії. Учені вивчили під мікроскопом тонкі зрізи скам'янілих кісток, щоб дізнатися про причину зникнення цих гігантських птахів.

За словами професора Анусуя Чинсамі-Туран, під час дослідження їм вдалося дізнатися, скільки років гігантські птахи повністю виростали, коли досягали зрілості та були готові до розмноження. На думку вчених, саме ці нові факти допоможуть відновити хід еволюції найбільших птахів на планеті та дасть дослідникам уявлення, що занапастило качок-демонів.

У процесі вивчення кісток, учені порівняли скам'янілості найдавнішого представника дроморнітиду Dromornis Stirtoni з його пізнішим і дрібнішим побратимом Genyornis newtoni. Так, найдавніші громові птахи досягали у висоту приблизно три метри і важили майже 600 кілограмів, тоді як пізніші та дрібніші представники цього виду були зростом не більше двох метрів і вагою всього 240 кілограмів.

[ + – ] На фото великогомілкова кістка гігантського птаха міхірунг і кістка сучасного ему Фото: кости дроморнитид

Дослідження показало, що більш давнім качкам-демонам потрібно було до 15 років, щоб повністю вирости і почати розмножуватися, тоді як їх дрібніші побратими досягали статевозрілого віку всього за кілька років. Учені зазначають, що зріст цих гігантських птахів усе ще залишався надто повільним порівняно з іншими птахами — їм потрібно лише рік для досягнення статевої зрілості.

Відомо, що останній представник цих гігантських качок демонів вимер приблизно 40 тисяч років тому. Вчені вважають, що причиною зникнення всього виду стала їх невдала стратегія розмноження. У минулому міхірунгам вдалося пережити різкі зміни клімату та глобальні посухи, проте протистояти людям вони, на жаль, не змогли. Приблизно 50-10 тисяч років тому люди в Австралії почали масово випалювати чагарники і полювати на великих тварин, зокрема й громових птахів. Населення дроморнітид просто не встигало відновлюватися і було приречене.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені відкрили новий вид стародавніх птахів, які жили на Землі 120 мільйонів років тому і вирізнялися довгим язиком.