"Рідке золото". Чому отрута скорпіона вважається найдорожчою рідиною у світі

Дослідники вважають, що незначна кількість отрути скорпіона справді може принести чималі гроші, проте навряд чи на цьому можна заробити мільйони.

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Почувши, що з хвоста скромного скорпіона капає "рідке золото", багатьом може спасти думка про те, що на цьому можна непогано заробити. Проте вчені попереджають, що не все так просто, як часто і буває в науці, пише IFL Science.

Якщо дослідити "значення отрути скорпіона", можна зустріти оцінки, що вираховуються мільйонами, і в чомусь одні насправді правильні. Отрута скорпіона високо цінується в наукових дослідженнях за сполуки, які цілком можуть мати далекосяжні застосування в медицині, крім того він багато розповідає дослідникам про екологію та еволюцію. Цю речовину насправді можна зустріти у лабораторіях по всьому світу, які готові платити величезні гроші за крихітну кількість "небезпечного молока".

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Відомо, що в деяких частинах земної кулі продукт скорпіона скуповують у величезних обсягах і використовують для копчення. Однак варто розуміти, що не всі отрути однакові.

Чому скорпіони виділяють отруту?

На хвості скорпіона знаходиться отруйне жало, яке живиться залозою. Насправді всі скорпіони отруйні, але лише деякі з них здатні завдати істотної шкоди. Дослідження, проведене раніше, свідчить про те, що дрібніші скорпіони здатні завдати серйознішої шкоди. Наприклад, отрута південноафриканського товстохвостого скорпіона у 10 разів сильніша, ніж ізраїльського золотого скорпіона. І це при тому, що останній має великі розміри клешні й хвоста.

Дослідникам також відомо, що виробництво отрути є дуже енерговитратним для скорпіонів. За словами біолога-еволюціоніста доктора Ар'є ван дер Мейдена з Інституту CIBIO-InBIO у Португалії, скорпіонам необхідно суттєво підвищити свій метаболізм, щоб виробляти отруту — по суті, для них це те саме, що пробігти марафон.

У процесі дослідження вони з колегами з'ясували, що скорпіони не ставляться до своєї отрути марнотратно та легковажно. Дослідження показало, що скорпіони, як правило, використовують лише від 3 до 5% отрути на один укус.

Зазначимо, що майже 50 видів скорпіонів є реальною потенційною загрозою для людини. Представники цих видів, як правило, мешкають на Південному Сході, Індії, Мексиці та деяких частинах Південної Америки. Вчені з'ясували, що якість отрути скорпіона залежить від кількості укусів. Наприклад, спочатку вони випускають так званий пре-яд, який має вигляд прозорої рідини. З кожним наступним укусом отрута стає менш прозорою, густою і липкою, а на останніх укусах отрута вже має зовсім іншу структуру.

Як "доять" скорпіонів?

Спочатку процес отрути скорпіона передбачав їх умертвіння, видалення отруйної залози та її подрібнення. Однак згодом з'ясувалося, що скорпіонів також можна провокувати на "атаку" для збору "рідкого золота". Втім, це не найлегший шлях.

Ще в 2021 році Мейден із колегами розробили спосіб, що не має на увазі вбивство скорпіонів — вони використовували спеціальний електростимулятор, який подає низьку напругу, тим самим активуючи нерви, що випорожнюють отруйну залозу.

Навіщо людям потрібна отрута скорпіона?

Отрута скорпіона багата білками, пептидами і молекулярними сполуками, які мають здатність блокувати або перебудовувати іонні канали в організмі, що робить їх дуже цінними кандидатами для отримання ліків на основі отрути.

Зауважимо, що отрута скорпіона вже встигла зарекомендувати себе в низці досліджень з розробки ліків від:

епілепсії;

аутоімунних захворювань (розсіяний склероз).

Також дослідники вважають, що отрута скорпіона може бути корисною для виведення з ладу окремих видів.

Чи справді отрута скорпіона — найцінніша рідина у світі?

Мейден зазначає, що саме собою володіння отрутою скорпіона, на жаль, не зробить вас найбагатшою людиною у світі. Наприклад, у дослідників її багато, проте це ніяк не позначається на їхньому банківському рахунку.

Основна проблема полягає в тому, що її дорого купувати — річ у тому, що вона має бути кращої якості, а її очищення є вкрай дорогим, як і процес отримання певних компонентів. Наприклад, один зразок обсягом всього кілька мікрограмів отрути скорпіона може коштувати приблизно 200 доларів. Однак у той же час цього зразка може вистачити для досліджень на цілий рік.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавнього морського скорпіона, який жив 435 млн років тому.