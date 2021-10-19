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Розміром із собаку. Учені знайшли стародавнього морського скорпіона, який жив 435 млн років тому

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Морський скорпіон, евриптерид, ракоскорпіон
Фото: кора Земли | Морський скорпіон Terropterus xiushanensis. Ілюстрація.

Древній хижак, завдовжки в 1 метр, жив у морі на території теперішнього Китаю, і ловив здобич гігантськими колючими кінцівками.

У Китаї археологи виявили скам'янілі останки морського скорпіона під назвою Terropterus xiushanensis, який мешкав у морі близько 435 мільйонів років тому. Цей хижак перебував на вершині харчового ланцюга, кажуть учені, повідомляє Livescience.

Скорпіон Terropterus xiushanensis був завдовжки 1 метр і належав до загону копалин членистоногих під назвою евриптериди, які тісно пов'язані із сучасними павукоподібними і мечохвостами.

Ракоскорпіони, або евриптериди

  • Відомо близько 250 видів;
  • Представники деяких видів мали довжину 2 метри;
  • Більшість видів були розміром до 20 см;
  • Жили в палеозойську еру 510-248 млн років тому.
Морський скорпіон, евріптьерід, ракоскорпіон
Скам'янілі останки морського скорпіона та художня реконструкція зовнішнього вигляду.
Фото: кора Земли

"Свої колючі кінцівки скорпіон швидше за все використовував для упіймання здобичі. Можна провести аналогію з колючими педипальпами в нині живучих жгутоногих павуків або фрінів", — говорить Бо Ван з Нанкінського інституту геології і палеонтології.

Морський скорпіон, евріптьерід, ракоскорпіон
Скам'янілість ще одного ракоскорпіона під назвою Eurypterus remipes.
Фото: wikipedia

Педипальпи — це передні відростки в павукоподібних. Вони зазвичай призначені для передачі сперми від павуків-самців самкам, але деякі павукоподібні, такі як жгутоногі павуки, використовують педипальпи для захоплення здобичі.

Павук, Фрін, павукоподібні
Жгутоногий павук, або Фрін
Фото: wikipedia

Викопний скорпіон жив у силурійський період, приблизно між 443,8 і 419,2 мільйонами років тому. У той час скорпіони були головними хижаками у своїх підводних житлах і нападали на риб та молюсків, використовуючи свої передні кінцівки.

Дослідники говорять, що T. xiushanensis — це перший виявлений вид, що належить до сімейства Mixopteriade за 80 років.

"Наші знання про цих дивних тварин обмежуються тільки чотирма видами, описаними 80 років тому: Mixopterus kiaeri, Mixopterus multispinosus, Mixopterus simonsoni і Lanarkopterus dolichoschelus", — говорить Ван.

T. xiushanensis — це перший вид, виявлений на території, яка була частиною суперконтиненту Гондвана, який утворився після того, як більший суперконтинент Пангея розколовся надвоє, кажуть учені.