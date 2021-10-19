Размером с собаку. Ученые нашли древнего морского скорпиона, жившего 435 млн лет назад

Древний хищник диной в 1 метр, жил в море на территории теперешнего Китая, и ловил добычу гигантскими колючими конечностями.

В Китае археологи обнаружили окаменелые останки морского скорпиона под названием Terropterus xiushanensis, который обитал в море около 435 миллионов лет назад. Этот хищник находился на вершине пищевой цепи, говорят ученые, сообщает Livescience.

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Скорпион Terropterus xiushanensis был длиной 1 метр и принадлежал к отряду ископаемых членистоногих под названием эвриптериды, которые тесно связаны с современными паукообразными и мечехвостами.

Ракоскорпионы или эвриптериды

Известно около 250 видов;

Представители некоторых видов имели длину 2 метра;

Большинство видов были размером до 20 см;

Жили в палеозойскую эру 510—248 млн лет назад.

[ + – ] Окаменелые останки морского скорпиона и художественная реконструкция внешнего вида. Фото: LiveScience

"Свои колючие конечности скорпион скорее всего использовал для поимки добычи. Можно провести аналогию с колючими педипальпами у ныне живущих жгутоногих пауков или фринов", — говорит Бо Ван из Нанкинского института геологии и палеонтологии.

[ + – ] Окаменелость еще одного ракоскорпиона под названием Eurypterus remipes. Фото: wikipedia

Педипальпы — это самые передние отростки у паукообразных. Они обычно предназначены для передачи спермы от пауков-самцов самкам, но некоторые паукообразные, такие как жгутоногие пауки, используют педипальпы для захвата добычи.

[ + – ] Жгутоногий паук или фрин Фото: wikipedia

Ископаемый скорпион жил в силурийский период, примерно между 443,8 и 419,2 миллиона лет назад. В то время скорпионы были главными хищниками в своих подводных местах обитания, и нападали на рыб и моллюсков, используя свои передние конечности.

Исследователи говорят, что T. xiushanensis – это первый обнаруженный вид, принадлежащий к семейству Mixopteriade за 80 лет.

"Наши знания об этих странных животных ограничиваются только четырьмя видами, описанными 80 лет назад: Mixopterus kiaeri, Mixopterus multispinosus, Mixopterus simonsoni и Lanarkopterus dolichoschelus", — говорит Ван.

T. xiushanensis – это первый вид, обнаруженный на территории, которая была частью суперконтинента Гондвана, который образовался после того, как более крупный суперконтинент Пангея раскололся надвое, говорят ученые.