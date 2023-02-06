"Жидкое золото". Почему яд скорпиона считается самой дорогой жидкостью в мире

Исследователи полагают, что незначительное количество яда скорпиона действительно может принести немалые деньги, однако вряд ли на этом можно заработать миллионы.

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Услышав, что из хвоста скромного скорпиона капает "жидкое золото", многим может прийти в голову мысль о том, что на этом можно неплохо заработать. Однако ученые предупреждают, что, не все так просто, как часто и бывает в науке, пишет IFL Science.

Если исследовать "значение яда скорпиона", можно встретить оценки, исчисляемые миллионами, и в чем-то одни в действительности верны. Яд скорпиона высоко ценится в научных исследованиях за соединения, которые вполне могут иметь далеко идущие применения в медицине, кроме того он много рассказывает исследователям об экологии и эволюции. Это вещество в действительности можно встретить в лабораториях по всему миру, которые готовы платить огромные деньги за крошечные количество "опасного молока".

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Известно, что в некоторых частях земного шара продукт скорпиона скупают в огромных объемах и используют для копчения. Однако стоит понимать, что не все яды одинаковы.

Почему скорпионы выделяют яд?

На хвосте скорпиона находится ядовитое жало, которое питается железой. В действительности все скорпионы ядовиты, но лишь некоторые из них способны нанести существенный урон. Исследование, проведенное ранее, свидетельствует о том, что более мелкие скорпионы способны нанести более серьезный урон. Например, яд южноафриканского толстохвостого скорпиона в 10 раз сильнее, чем израильского золотого скорпиона. И это при том, что последний обладает большими размерами клешней и хвоста.

Исследователям также известно, что производство яда является весьма энергозатратным для скорпионов. По словам биолога-эволюциониста доктора Арье ван дер Мейдена из Института CIBIO-InBIO в Португалии, скорпионам необходимо существенно повысить свой метаболизм, чтобы производить яд — по сути, для них это то же самое, что пробежать марафон.

В ходе исследования они с коллегами обнаружили, что скорпионы не относятся к своему яду расточительно и легкомысленно. Исследование показало, что скорпионы, как правило, используют лишь от 3 до 5% яда на один укус.

Отметим, что около 50 видов скорпионов представляют реальную потенциальную угрозу для человека. Представители этих видов, как правило, обитают на Южном Востоке, Индии, Мексике и в некоторых частях Южной Америке. Ученые обнаружили, что качество яда скорпиона напрямую зависит от количества укусов. Например, изначально они выпускают так называемый пре-яд, который имеет вид прозрачной жидкости. С каждым последующим укусом яд становится менее прозрачным, более густым и липким, а на последних укусах яд уже имеет совершенно иную структуру.

Как "доят" скорпионов?

Изначально процесс яда скорпиона предполагал их умерщвление, удаление ядовитой железы и ее измельчение. Однако со временем, обнаружилось, что скорпионов также можно провоцировать на "атаку" для сбора "жидкого золота". Впрочем, это не самый легкий путь.

Еще в 2021 году Мейден с коллегами разработали способ, не подразумевающий убийство скорпионов — они использовали специальный электростимулятор, который подает низкое напряжение, тем самым активируя нервы, опорожняющие ядовитую железу

Зачем людям нужен яд скорпиона?

Яд скорпиона богат белками, пептидами и молекулярными соединениями, которые обладают способностью блокировать или перестраивать ионные каналы в организме, что делает их весьма ценными кандидатами для получения лекарств на основе яда.

Отметим, что яд скорпиона уже успел зарекомендовать себя в ряде исследований, по разработке лекарств от:

эпилепсии;

аутоиммунных заболеваний (рассеянный склероз).

Также исследователи полагают, что яд скорпиона может быть полезен для выведения из строя отдельных видов.

Действительно ли яд скорпиона — самая ценная жидкость в мире?

Мейден отмечает, что само по себе обладание ядом скорпиона, увы, не сделает вас самым богатым человеком в мире. Например, у исследователей его много, однако это никак не отражается на их банковском счету.

Основная проблема заключается в том, что его дорого покупать — дело в том, что он должен быть лучшего качества, а его очистка является крайне дорогой, как и процесс получения его определенных компонентов. Например, один образец объемом всего несколько микрограммов яда скорпиона может обойтись в около 200 долларов. Однако в то же время, этого образца может хватить для исследований на целый год.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли древнего морского скорпиона, жившего 435 млн лет назад.