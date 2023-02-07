Вечный вопрос. Ученые рассказали, что же на самом деле появилось раньше: курица или яйцо

Известно, что курицы появляются из яиц, а яйца появляются из куриц. Так кто же все-таки из них был первым?

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Если спросить биологов, что появилось раньше, курица или яйцо, то они уверенно ответят на этот вопрос, но их ответ может зависеть от того, о каком типе яйца вы спрашиваете, пишет Live Science.

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По словам ученых, если говорить о яйцах как таковых, то они точно появились раньше, но если говорить именно о домашних курах, то дело обстоит абсолютно иначе. В этом случае все-таки первой была курица, а затем появилось яйцо. Как такое может быть? Об этом рассказали ученые.

Некоторые люди иногда задаются вопросом: "Что появилось первым — курица или яйцо?". Казалось бы, здесь все просто: курицы появляются из яиц, а яйца появляются из куриц. И большинство ученых утверждают, что действительно яйца как таковые появились раньше. Начнем с того, что яйцейклетка – это женская половая клетка внутри живого организма. Но появление внешних яиц в твердой оболочке изменили эволюционную историю позвоночных животных.

По словам Коэна Стейна из Королевского бельгийского института естественных наук, появление яиц в скорлупе, которые откладывали древние животные было важнейшей стадией эволюции. То, что древние животные начали откладывать яйца на суше, позволило им постепенно удаляться от воды и начинать свою новую историю.

Если же говорить о птицах, к которым также принадлежат и куры (но о них будет сказано ниже), то ученые обнаружили их первые останки в окаменелостях, которые имеют возраст от 165 до 150 млн лет. Но недавние исследования показывают, что первые яйца в скорлупе появились еще примерно 325 млн лет назад.

"Это значит, что яйца появились раньше "курицы". Эти первые яйца имели более мягкую оболочку и больше похожи на яйца, которые сейчас откладывают рептилии и утконосы", — говорит Стейн.

По словам ученых, все же самые известные древние яйца откладывали динозавры. Например, исследование яиц, которым 200 млн лет показало, что они имели очень тонкую скорлупу и в то же время были очень прочными. Хотя другие исследования говорят о том, что причина по которой не обнаружено большое количество яиц динозавров состоит в том, что их скорлупа все-таки была подвержена влиянию химических составляющих почвы, а потому не была такой крепкой. В любом случае яйца динозавров по своей структуре очень напоминают яйца современных птиц, а потому являются самым ранним примером современных яиц.

[ + – ] По словам ученых, если говорить о яйцах как таковых, то они точно появились раньше, но если говорить именно о домашних курах, то дело обстоит абсолютно иначе. В этом случае все-таки первой была курица, а затем появилось яйцо Фото: BBC

Итак, уже точно ученые выяснили, что яйца появились раньше куриц. Но если говорить именно о первом курином яйце, то сразу дело принимает иной оборот. В прошлом году ученые выяснили, что обычные домашние куры скорее всего произошли от джунглевых кур – птиц, которые обитали в джунглях Юго-Восточной Азии. Эти домашние куры отделились от своих предков примерно 50 млн лет назад. Конечно, изначально они не были домашними, ведь люди приручили их только в период где-то между 1650 г. до н.э. и 1250 г. до н.э.

В определенный момент времени, когда происходило одомашнивание кур, последний предок современных куриц отложил яйцо, которое содержало эмбрион с достаточным количеством генетических различий, чтобы отличать его от родительского вида. То есть этот зародыш развивался еще не в яйце обычной курицы, а только когда он превратился во взрослую птицу, то появилось новое потомство и настоящие яйца домашних кур. Таким образом, можно сказать, что изначально была курица, а только потом появилось яйцо.

По словам ученых, стоит учитывать тот факт, что домашние куры часто скрещивались с джунглевыми курами в процессе эволюции. Также процесс приручения кур происходил не за один раз, а потому сложно сказать, какая птица была самой первой настоящей современной курицей.

Как уже писал Фокус, в прошлом году в Австралии ученые обнаружили останки самой большой птицы на Земле. Несмотря на то, что древняя птица была ростом в 3 метра и весила 500 кг, она является родственником современных кур.

Фокус также писал о том, что ученые рассказали, почему яд скорпиона считается самой дорогой жидкостью в мире. Исследователи полагают, что незначительное количество яда действительно может принести немалые деньги, однако вряд ли на этом можно заработать миллионы.