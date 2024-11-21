Исключительный случай. Ученые засняли черного, как смоль, королевского пингвина (фото)

На острове Южная Георгия запечатлели исключительно редкого полностью черного пингвина — ученые рассказали, в чем причина его необычного окраса.

Фотограф Ив Адамс прибыл в залив Сент-Эндрюс на юге Атлантического океана в этом месяце, когда коллега сообщил ему о встрече с исключительно редким пингвином. Адамс тут же помчался на пляж, чтобы сделать фото меланистического королевского пингвина с редким окрасом, пишет Daily Mail.

Как правило, у королевских пингвинов ярко-белое брюхо и желтые перья на шее, но не в этот раз. Исследователи заметили, что окрас птицы был полностью черным. По словам Ива Адамса из Бельгии, он был чрезвычайно рад запечатлеть очень редкую птицу.

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Изначально птицу заметил руководитель экспедиции, которая затем рассказала фотографу. По словам исследователей, этот королевский пингвин является большой редкостью — один из колонии в сотни тысяч пингвинов, у которого наблюдается такая цветовая морфа.

Колония приняла пингвина несмотря на его редкий окрас Фото: Yves Adams

По словам Адамса, он пытался проследить за птицей, как только пингвин поднялся с прибоя на пляж. У фотографа было чрезвычайно мало времени, так как пингвин направлялся к колонии, а исследователи не хотели тревожить птиц, когда они все вместе.

К счастью, Адамсу удалось сделать несколько фото пингвина, изолированного от колонии, до того момента, как он присоединился к колонии.

Колония приняла пингвина несмотря на его редкий окрас Фото: Yves Adams

Исследователи отмечают, что меланизм редко встречается у птиц и млекопитающих. Ранее уже сообщалось, что меланизм наблюдался у других видов, но ученые не наблюдали его у королевских пингвинов.

Внешний вид пингвина обусловлен генетической мутацией, которая вызывает переизбыток меланина, из-за чего перья птицы кажутся полностью черными. Примеры черных пингвинов настолько редки, что исследований по этой теме практически не проводилось.

Меланизм редко встречается среди птиц и млекопитающих Фото: Yves Adams

Меланизм также несет угрозу для птиц, так как полностью черные пингвины более заметны хищникам на льду и в воде — их обычно белые животы на самом деле помогают им сливаться с толпой во время плавания.

По словам Адамса, они с коллегами, вероятно, были первыми, кому посчастливилось встретить полностью черного пингвина. Дело в том, что сезон экспедиций на Южной Георгии только начался, а их лодка была лишь третьей, причалившей к острову.

Меланизм редко встречается среди птиц и млекопитающих Фото: Yves Adams

Исследователи также отмечают, что встретить полностью черного пингвина — настоящая удача. Как правило, встречаются пятнистые или частично меланистические птицы, однако полностью изменившие окрас — крайне редко. Издалека черный цвет выглядит очень черным, но когда вы подходите ближе, некоторые отметины на его шее и животе кажутся металлически-зелеными.

К слову, ученые также заметили, что сородичи полностью приняли уникальную птицу, несмотря на ее окрас. Наблюдения также указывают на то, что пингвин не отличался размерами от своих сородичей.

Ранее Фокус писал о том, что сотни детенышей пингвинов сбросились с глыбы льда высотой в 15 м.