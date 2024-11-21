Исключительный случай. Ученые засняли черного, как смоль, королевского пингвина (фото)
На острове Южная Георгия запечатлели исключительно редкого полностью черного пингвина — ученые рассказали, в чем причина его необычного окраса.
Фотограф Ив Адамс прибыл в залив Сент-Эндрюс на юге Атлантического океана в этом месяце, когда коллега сообщил ему о встрече с исключительно редким пингвином. Адамс тут же помчался на пляж, чтобы сделать фото меланистического королевского пингвина с редким окрасом, пишет Daily Mail.
Как правило, у королевских пингвинов ярко-белое брюхо и желтые перья на шее, но не в этот раз. Исследователи заметили, что окрас птицы был полностью черным. По словам Ива Адамса из Бельгии, он был чрезвычайно рад запечатлеть очень редкую птицу.
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Изначально птицу заметил руководитель экспедиции, которая затем рассказала фотографу. По словам исследователей, этот королевский пингвин является большой редкостью — один из колонии в сотни тысяч пингвинов, у которого наблюдается такая цветовая морфа.
По словам Адамса, он пытался проследить за птицей, как только пингвин поднялся с прибоя на пляж. У фотографа было чрезвычайно мало времени, так как пингвин направлялся к колонии, а исследователи не хотели тревожить птиц, когда они все вместе.
К счастью, Адамсу удалось сделать несколько фото пингвина, изолированного от колонии, до того момента, как он присоединился к колонии.
Исследователи отмечают, что меланизм редко встречается у птиц и млекопитающих. Ранее уже сообщалось, что меланизм наблюдался у других видов, но ученые не наблюдали его у королевских пингвинов.
Внешний вид пингвина обусловлен генетической мутацией, которая вызывает переизбыток меланина, из-за чего перья птицы кажутся полностью черными. Примеры черных пингвинов настолько редки, что исследований по этой теме практически не проводилось.
Меланизм также несет угрозу для птиц, так как полностью черные пингвины более заметны хищникам на льду и в воде — их обычно белые животы на самом деле помогают им сливаться с толпой во время плавания.
По словам Адамса, они с коллегами, вероятно, были первыми, кому посчастливилось встретить полностью черного пингвина. Дело в том, что сезон экспедиций на Южной Георгии только начался, а их лодка была лишь третьей, причалившей к острову.
Исследователи также отмечают, что встретить полностью черного пингвина — настоящая удача. Как правило, встречаются пятнистые или частично меланистические птицы, однако полностью изменившие окрас — крайне редко. Издалека черный цвет выглядит очень черным, но когда вы подходите ближе, некоторые отметины на его шее и животе кажутся металлически-зелеными.
К слову, ученые также заметили, что сородичи полностью приняли уникальную птицу, несмотря на ее окрас. Наблюдения также указывают на то, что пингвин не отличался размерами от своих сородичей.
Ранее Фокус писал о том, что сотни детенышей пингвинов сбросились с глыбы льда высотой в 15 м.