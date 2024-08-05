Вовсе не бесполезны. Ученые выяснили, как и когда пингвины развили свои удивительные крылья (фото)

На первый взгляд крылья пингвинов могут показаться исключительно декоративными, однако на самом деле они играют важную роль в эволюционной истории вида.

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Возраст Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества видов. Некоторые из них давно вымерли, другие все еще неизвестны науке, а третьи не перестают удивлять ученых. Например, известно, что пингвины не умеют летать, однако их крылья вовсе не являются декоративными, пишет Popular Science.

Новое исследование, обнаружившее крошечную окаменелость, показывает, что крылья пингвинов на самом деле сыграли важную роль в эволюционной истории птиц. Известно, что окаменелость принадлежит ископаемому виду пингвинов под названием Pakudyptes hakataramea и теперь она заполнила пробел в истории между вымершими и ныне живущими пингвинами.

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Исследователи отмечают, что некоторые из костей ископаемого вида на самом деле проливают свет на то, как крылья птиц эволюционировали, чтобы помочь пингвинам стать такими быстрыми пловцами. Известно, что представители давно вымершего вида около 24 миллионов лет назад жили на современном Южном острове Новой Зеландии и были невероятно крохотными, примерно такого же размера, как и малый голубой пингвин. Исследования показывают, что рост Pakudyptes достигал всего около 25 сантиметров, а вес — около 900 граммов. Это также делает их одними из самых миниатюрных пингвинов, когда-либо живущих на Земле.

Авторы исследования теперь обнаружили, что Pakudyptes обладали физическими адаптациями, позволяющими им нырять в воду, несмотря на то, что они были очень ранним видом пингвинов. Исследование было проведено группой ученых из Университета Отаго и Музея палеонтологии Асеро в Японии, а также Научного университета Окаямы и Университета Осаки. В ходе исследования команда изучила три кости: плечевую, бедренную и локтевую. Все они были обнаружены во время полевых экспедиций на Южном острове.

Вверху: сравнение локтевых суставов Pakudyptes и малого пингвина. Pakudyptes имеет угловатое крыло. Внизу: реконструированное изображение Pakudyptes, одного из самых маленьких пингвинов Фото: Ashoro Museum of Paleontology

По словам команды они повторно изучили кости и обнаружили, что они могут заполнить морфологический пробел в истории между современными и ископаемыми пингвинами. По словам соавтора исследования, палеонтолога Музея палеонтологии Ашоро Тацуро Андо, форма костей крыльев сильно различалась, а процесс, в результате которого крылья пингвинов приобрели свою нынешнюю форму и функцию, все еще оставался неясным. В то же время плечевая и локтевая кости показали, как эволюционировали крылья пингвинов.

Простыми словами, плечевые суставы крыла Pakudyptes были очень близки к состоянию современного пингвина, однако локтевые все еще оставались похожими на суставы более древних видов. Таки образом, ученые считают, что этот вид дельфинов, вероятно, демонстрирует, как именно происходил этот переход от одного типа крыльев к другому.

Команда проанализировала внутреннюю структуру костей окаменелостей вместе с данными о современных пингвинах и пришла к выводу, что Pakudyptes, вероятно, умели нырять. Современные пингвины хорошо известны своими превосходными способностями к плаванию — это навык во многом обусловлен плотными и толстыми костями. У Pakudyptes корковый слой кости был достаточно толстым. Однако медуллярная полость, содержащая костный мозг, была открытой.

Ныряние и плавание Pakudyptes, вероятно, сводятся к отличительному сочетанию его костей. Плечевая и локтевая кости показывают места для прикрепления мышц и связок, которые показывают, как крылья использовались для плавания и передвижения под водой.

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