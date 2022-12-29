Осознанные существа. Пингвины Адели впервые взглянули на себя в зеркало и удивили ученых (фото)

Исследование показывает, что антарктические пингвины успешно прошли зеркальный тест и продемонстрировали признаки самосознания.

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Зеркальный тест был впервые разработан в 1970 году американским психологом Гордоном Гэллапом-младшим. С помощью этого эксперимента ученый стремился понять, обладают ли животные способностью к визуальному самопознанию, пишет Daily Mail.

С тех пор зеркальный тест прошли множество животных и ученые пришли к выводу, что китообразные, приматы, слоны и некоторые птицы и рыбы обладают самосознанием. Теперь к ним присоединились и антарктические пингвины Адели.

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Суть зеркального теста заключается в том, что животных помещают под наркоз и отмечают определенный участок теле. После того, как животное просыпается его помещают в помещение с доступом к зеркалу — если животное прикасается к метке и исследует ее, это считается признаком того, что животное воспринимает отражение как образ самого себя, а не другого животного.

В новом исследовании ученые из министерства наук о Земле при правительстве Индии, Индийского технологического института в Бомбее и Национального института перспективных исследований (Индия) решили подвергнуть зеркальному тесту разновидность арктических пингвинов — пингвинов Адели.

В общей сложности в исследовании приняли участие 12 нелетающих птиц.

Ученые провели зеркальные тесты с дюжиной пингвинов Адели, живущих в Восточной Антарктиде, и обнаружили, что нелетающие птицы узнали себя в двух из трех экспериментов. В общей сложности было проведено три теста:

в первом на пути пингвинов установили зеркала; во втором — их поместили в картонный вольер с зеркалами; в третьем — на зеркала наклеили наклейки-метки.

В ходе первого эксперимента ученые установили зеркала на пути пингвинов и наблюдали за их реакцией индивидуально или в группе. Однако в этом случае пингвины никак не реагировали — ученые полагают, что птицы воспринимали отражение, как других представителей своего вида.

В ходе второго теста ученые соорудили картонный лабиринт, в котором установили два зеркала. Ученые обнаружили, что пингвины проводили больше времени перед своим отражением, по-видимому, изучая его.

[ + – ] Команда обнаружила, что животные изучали себя, глядя в зеркало Фото: Ministry of Earth Sciences/Government of India

В третьем тесте ученые разместили на зеркалах специальные наклейки, которые закрывали глаза или часть головы. Ученые обнаружили, что птицы начали нервничать и клевать наклейку, будто нечто мешало им. Ученые предполагают, что эта поведенческая мотивация может указывать на беспокойство, когда они не могли разглядеть свое лицо.

[ + – ] Команда наблюдала, как нелетающие птицы клевали наклейку, как будто взволнованные Фото: Ministry of Earth Sciences/Government of India

Впрочем, исследователи допускают, что подобное поведение могло быть вызвано дискомфортом, вызванным неспособностью разглядеть глаза зеркального отражения. Несмотря на то, что результаты исследования неоднозначны, ученые все же считают, что зеркальный тест совместно со способностью пингвинов Адели погружаться в сложную социальную жизнь вероятно свидетельствует о том, что они обладают чувством самоидентификации и субъективным самопознанием.

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