Гринч украл не только Рождество. Ученые рассказали, почему в мире нет зеленых млекопитающих

Приблизиться к окрасу "шубки" Гринча удалось лишь ленивцам и, то лишь тем, что живут в тропических лесах Южной Америки.

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Говорят, что отсутствие доказательств не является самим по себе доказательством отсутствия. Следуя этой логике, можно ли утверждать, что в мире не существует зеленых млекопитающих, если мы пока не встречали ни одного? Ученые полагают, что превращение в Гринча кому-либо на Земле из млекопитающих, увы не грозит, пишет IFL Science.

Мы отлично знаем, что некоторые существа в нашем мире отлично справляются с "озеленением" себя — например, сакоглоссаны. Эти морские слизни питаются от солнечной энергии — по сути, они сами заряжают себя энергией за счет фотосинтеза, во время которого забирают хлоропласты из своего рациона и встраивают их в свои собственные клетки. Однако когда дело доходит до эволюции, тут то, увы, все группы животных столкнутся с определенными ограничениями.

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По словам смотрителя Лондонского зоопарка Шеннон Фаррингтон, несомненно, было бы любопытно наблюдать за зеленым карликовым опоссумом, прячущимся в австралийском кустарнике, но, увы, этого никогда не произойдет. И вот почему.

В мире существует не так много млекопитающих, которые бы отличались странной окраской — к таким относятся, например, мандрилы. Лицо и задняя часть самцов представляют собой невероятно яркое сочетание синего и красного, что позволяет им привлекать самок и демонстрировать свое превосходство.

[ + – ] Странность мандрилов довольно поразительна Фото: Shutterstock

Однако, как и люди, другие млекопитающие ограничены своей эволюционной историей. Многие животные претерпели тысячи лет изменений, чтобы стать такими, какими им необходимо быть в современном мире — вряд ли синяя или зеленая кожа или розовые глаза смогли бы облегчить кому-то из нас жизнь, по крайней мере так считает эволюция.

Именно по этой причине науке известно, что в мире не существует млекопитающих с зеленым окрасом. Единственное животное, которому удалось максимально приблизиться к подобной расцветке "шубки" — ленивцы, обитающие в тропических местах Южной Америки. Их среда обитания является теплой и влажной, а на каждом волоске ленивца полно канавок, которые собирают мусор из внешней среды. В результате эти ленивцы носят на себе множество морских водорослей и грибов, из-за чего их "шубки" выглядят зелеными.

[ + – ] Ленивцы максимально близки к зеленому млекопитающему Фото: Shutterstock

По словам Шеннон Фаррингтон, основной причиной, по которой в мире не существует зеленых млекопитающих, является тот факт, что волосы не производят синий или зеленый пигмент. Как и у людей пигменты могут быть светлыми или оранжевыми, или более темными — коричневыми и черными, однако никакая комбинация этих цветов, увы, не способна создать оттенок зеленого.

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