Грінч вкрав не лише Різдво. Вчені розповіли, чому у світі немає зелених ссавців

Наблизитися до забарвлення "шубки" Грінча вдалося лише лінивцям і лише тим, що живуть у тропічних лісах Південної Америки.

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Кажуть, що відсутність доказів не є доказом відсутності. Дотримуючись цієї логіки, чи можна стверджувати, що у світі не існує зелених ссавців, якщо ми поки що не зустрічали жодного? Вчені вважають, що перетворення на Грінча будь-кому на Землі з ссавців, на жаль, не загрожує, пише IFL Science.

Ми чудово знаємо, що деякі істоти в нашому світі чудово справляються з "озелененням" себе — наприклад, сакоглоссани. Ці морські слимаки живляться від сонячної енергії — по суті вони самі заряджають себе енергією за рахунок фотосинтезу, під час якого забирають хлоропласти зі свого раціону і вбудовують їх у власні клітини. Однак коли справа доходить до еволюції, то тут, на жаль, всі групи тварин зіткнуться з певними обмеженнями.

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За словами наглядача Лондонського зоопарку Шеннон Фаррінгтон, безперечно, було б цікаво спостерігати за зеленим карликовим опосумом, що ховається в австралійському чагарнику, але, на жаль, цього ніколи не станеться. І ось чому.

У світі існує не так багато ссавців, які відрізнялися б дивним забарвленням — до таких належать, наприклад, мандрили. Обличчя і задня частина самців є неймовірно яскравим поєднанням синього і червоного, що дозволяє їм приваблювати самок і демонструвати свою перевагу.

[ + – ] Дивина мандрилів досить разюча Фото: Shutterstock

Однак, як і люди, інші ссавці обмежені своєю еволюційною історією. Багато тварин зазнали тисяч років змін, щоб стати такими, якими їм необхідно бути в сучасному світі — навряд чи синя чи зелена шкіра чи рожеві очі змогли б полегшити комусь із нас життя, принаймні так вважає еволюція.

Саме з цієї причини науці відомо, що у світі не існує ссавців із зеленим забарвленням. Єдині тварини, яким вдалося максимально наблизитися до подібного забарвлення "шубки" — лінивці, що мешкають у тропічних місцях Південної Америки. Їхнє середовище є теплим і вологим, а на кожній волосині лінивця повно канавок, які збирають сміття із зовнішнього середовища. В результаті ці лінивці носять на собі безліч морських водоростей та грибів, через що їх "шубки" виглядають зеленими.

[ + – ] Лінивці максимально близькі до зеленого ссавця Фото: Shutterstock

За словами Шеннон Фаррінгтон, основною причиною, через яку у світі не існує зелених ссавців, є той факт, що волосся не виробляє синій або зелений пігмент. Як і у людей, пігменти можуть бути світлими або помаранчевими, або темнішими — коричневими і чорними, проте ніяка комбінація цих кольорів, на жаль, не здатна створити відтінок зеленого.

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