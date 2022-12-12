Зовсім не казки. Вчені пояснили, чому світився нос Рудольфа і як Грінч вкрав Різдво

Дослідники вважають, що різдвяні історії можуть бути менш казковими, ніж ми могли б припустити.

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Різдво, мабуть, найчарівніша пора року. Романтика цього свята багатьох надихнула на створення казок, які вже сподобалися жителям різних куточків світу, пише Daily Mail.

Чого тільки варта "Різдвяна пісня" Чарльза Дікенса та історія про північного оленя з червоним носом Рудольфа, або історія сумнозвісного Грінча, який вкрав Різдво і чиє серце збільшилося втричі. Вчені з Університету Джона Гопкінса в Меріленді провели своє різдвяне дослідження і пояснили, що ці різдвяні історії можуть бути менш казковими, ніж ми могли б припустити.

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[ + – ] Вперше історія північного оленя Рудольфа, який народився з яскраво-червоним носом, була надрукована ще 1939 року Фото: Universal Television

Ніс Рудольфа, який світиться, і наука

Вперше історія північного оленя Рудольфа, який народився з яскраво-червоним носом, надрукована ще 1939 року. Розповідь є класичною різдвяною казкою: однолітки знущалися з незвичайного маленького оленя, поки в один переддень Різдва Санта не вибрав його, щоб керувати своїми санями. В результаті ніс Рудольфа висвітлював дорогу, доки Санта доставляв подарунки дітям. Це зробило його популярним серед інших північних оленів, а також дітей у різних куточках світу.

Однак чи насправді міг існувати такий незвичайний олень? Лікар Стів Фарбер вважає, що цілком міг!

Справжні північні олені мешкають в районах арктичної тундри і мають світло-рожеві носи, які, як правило, повністю покриті коричневим або білим пухом. Їхні носи складаються з хрящів і кісток, але мають особливо велику площу внутрішньої поверхні, а тому здатні ефективно нагрівати холодне повітря під час дихання.

Кровоносні судини розташовані щільно і рясно постачають носа червоними кров'яними тільцями, тим самим захищаючи його від обмерзання і регулюючи температуру мозку. В результаті це може призвести до рожевого відтінку носа оленя.

Насправді науці невідомо жодного задокументованого свідчення носа, що світиться, в оленя, втім, це зовсім не виключено. За словами Фарбера, "ключем" з особливого носа Рудольфа має стати знання того, що на планеті існує безліч тварин з біолюмінесцентними або флуоресцентними частинами — наприклад, корали, медузи, світлячки Північної Америки і навіть мухи.

Біолюмінесцентні клітини виробляють дві хімічні речовини: молекулу люциферин та фермент люциферазу. Фермент каталізує реакцію на молекулу, внаслідок чого і виходить яскравий спалах, який триває до 100 мілісекунд. У цей час морські істоти стають біолюмінесцентними, однак у світі існує лише одна наземна істота, що випромінює подібне червоне світло — залізничний черв'як.

У цього черв'яка люмінесцентні органи по всьому тілу, які випромінюють різні кольори. Однак лише два з них випромінюють червоний колір у його голові. У результаті Фарбер дійшов висновку, щоб якби при народженні у Рудольфа відбулася генетична мутація, клітини його носа теоретично цілком могли б виробляти ту ж форму молекул люциферину та люциферази, що й у голові залізничного хробака, а отже міг би світитися червоним кольором!

[ + – ] Чарльз Дікенс написав "Різдвяну пісню" у 1843 році Фото: Walt Disney Pictures/Jim Henson Production

Скрудж та подорожі у часі

Чарльз Дікенс написав "Різдвяну пісню" в 1843 році, в ній він розповів історію Ебенезера Скруджа — літнього скнари, що живе у вікторіанському Лондоні. Його відвідують привиди минулого, сьогодення та майбутнього Різдва, які показують йому наслідки його дій за допомогою подорожей у той чи інший час.

Зазначимо, що ідея подорожей у часі не нова і зачаровувала вчених упродовж сотень років, але, схоже, нікому так і не вдалося створити ілюзорну машину часу. Однак, за словами фізика доктора Ібрагіма Баха, подорож у майбутнє можлива, необхідно лише бути дуже швидкою.

Теорія Баха заснована на спеціальній теорії відносності Енштейна, в якій говориться, що для того, щоб рухатися вперед у часі, необхідно досягти швидкості близької до світла. Коли об'єкт наближається до цих швидкостей. Час сповільнюється, але лише йому одного. Наприклад, у людей, що летять над Атлантикою, час тече трохи повільніше, ніж у людей землі.

А ось із поверненням у минуле не все так просто, щоб це зробити, за словами Баха, людині необхідно зрозуміти, як зробити петлю у просторі-часі. Ейнштейн вважав, що сила гравітації описується як викривлення чи деформація простору-часу. Тобто чим більше маси ми втиснемо в область простору, тим сильнішим буде викривлення простору-часу і тим повільніше йтиме найближчий годинник.

Якщо вдасться стиснути достатню масу, простір-час спотвориться настільки, що навіть світло не зможе уникнути його гравітаційного тяжіння та утвориться чорна діра. На краю чорної діри ваш годинник буде нескінченно повільним у порівнянні з тими, хто знаходиться від неї далеко. Теоретично при достатній гравітації викривлення простору-часу може утворити петлю — червоточину, необхідну для подорожі до минулого.

Однак основна проблема використання червоточин для подорожей у просторі та часі полягає в тому, що вони не стабільні за своєю природою. Теоретично і цю проблему можна було б вирішити, проте більшість фізиків все ж таки вважають, що це неможливо в реальності.

[ + – ] Книга "Як Грінч вкрав Різдво" вийшла 1957 року Фото: Visual Arts

Грінч та його збільшене втричі серце

Книга "Як Грінч вкрав Різдво" вийшла в 1957 році і розповідає історію сварливої істоти, на ім'я Грінч із серцем, "на два розміри менше" звичайного.

Грінч краде подарунки та різдвяні прикраси в сусідніх сіл напередодні Різдва, щоб скасувати свято. Всі награбовані скарби він тягне на вершину гори, щоб на світанку скинути їх у прірву. Однак зі сходом сонця відбувається щось дивне — Грінч не чує плачу з села і розуміє, що Різдво — це більше, ніж просто прикраси та подарунки. В результаті його серце збільшується на три розміри і він повертає все награбоване жителям села.

За словами кардіолога доктора Девіса Касса, збільшене серце легко пояснити з точки зору науки, наприклад, воно може бути ознакою серцевої недостатності. Оскільки орган працює дуже старанно, перекачуючи кров, він може збільшитись у розмірах.

Крім того, це може бути результатом розриву клапана. За словами Касса, пацієнти з серцевою недостатністю часто мають дуже великі серця, а також почуваються слабкими і страждають на задишку. Навряд чи в такій ситуації хтось може почуватися щасливим і тим більше хоче дарувати подарунки.

Згідно з іншою теорією Каса, Грінч насправді може бути від частини пітоном — їхні серця можуть ставати більше, щоб допомогти їм переварити їжу. Так, у 2005 році вчені з Каліфорнійського університету в Ірвіні виявили, що у бірманських пітонів маса серцевого м'яза здатна збільшуватися на 40% протягом двох діб після годування. Так, що цілком можливо, що Грінч просто був "змієподібним хлопцем".

Раніше Фокус писав про Вифлеємську зірку: вчені висунули кілька теорій про те, чим вона могла бути з наукового погляду.