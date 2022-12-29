Усвідомлені істоти. Пінгвіни Аделі вперше глянули на себе в дзеркало та здивували вчених (фото)

Дослідження показує, що антарктичні пінгвіни успішно пройшли дзеркальний тест і продемонстрували ознаки самосвідомості.

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Дзеркальний тест був уперше розроблений у 1970 році американським психологом Гордоном Геллапом-молодшим. За допомогою цього експерименту вчений прагнув зрозуміти, чи мають тварини здатність до візуального самопізнання, пише Daily Mail.

Із тих пір дзеркальний тест пройшли безліч тварин, і вчені дійшли висновку, що китоподібні, примати, слони й деякі птахи та риби мають самосвідомість. Тепер до них приєдналися й антарктичні пінгвіни Аделі.

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Суть дзеркального тесту в тому, що тварин поміщають під наркоз і відзначають певну ділянку тілі. Після того, як тварина прокидається, її поміщають у приміщення з доступом до дзеркала — якщо тварина торкається мітки й досліджує її, це вважається ознакою того, що тварина сприймає відображення як образ самої себе, а не іншої тварини.

У новому дослідженні вчені з міністерства наук про Землю при уряді Індії, Індійського технологічного інституту в Бомбеї та Національного інституту перспективних досліджень (Індія) вирішили випробувати в дзеркальному тесті різновид арктичних пінгвінів — пінгвінів Аделі.

Загалом у дослідженні взяли участь 12 птахів, що не літають.

Учені провели дзеркальні тести з дюжиною пінгвінів Аделі, що живуть у Східній Антарктиді, і виявили, що птахи, які не літають, впізнали себе у двох із трьох експериментів. Загалом було проведено три тести:

у першому на шляху пінгвінів встановили дзеркала; у другому — їх помістили в картонний вольєр із дзеркалами; у третьому — на дзеркала наклеїли наклейки-мітки.

У ході першого експерименту вчені встановили дзеркала на шляху пінгвінів і спостерігали за їхньою реакцією індивідуально або в групі. Однак у цьому випадку пінгвіни ніяк не реагували — вчені вважають, що птахи сприймали своє відображення як інших представників свого виду.

У ході другого тесту вчені спорудили картонний лабіринт, у якому встановили два дзеркала. Вчені виявили, що пінгвіни проводили більше часу перед своїм відображенням, мабуть, вивчаючи його.

[ + – ] Команда виявила, що тварини вивчали себе, дивлячись у дзеркало Фото: Ministry of Earth Sciences/Government of India

У третьому тесті вчені розмістили на дзеркалах спеціальні наклейки, які закривали очі чи частину голови. Вчені виявили, що птахи почали нервувати та клювати наклейку, ніби щось заважало їм. Учені припускають, що ця мотивація поведінки може вказувати на занепокоєння, коли вони не могли розглянути своє обличчя.

[ + – ] Команда спостерігала, як птахи, що не літають, клювали наклейку, наче схвильовані Фото: Ministry of Earth Sciences/Government of India

Утім, дослідники припускають, що така поведінка могла бути спричинена дискомфортом, викликаним нездатністю розглянути очі дзеркального відображення. Незважаючи на те, що результати дослідження неоднозначні, вчені все ж таки вважають, що дзеркальний тест спільно зі здатністю пінгвінів Аделі занурюватися в складне соціальне життя ймовірно свідчить про те, що вони мають почуття самоідентифікації та суб'єктивне самопізнання.

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