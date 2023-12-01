Пингвины засыпают 10 000 раз в день, но никогда не спят больше 5 секунд: как им это удается

Такой прерывистый сон едва ли понравится человеку, однако антарктические пингвины считают его наиболее подходящим.

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Первые исследования сна пингвинов начались еще в 1980-х годах, тогда ученые отлавливали птиц и помещали их в приюты, где наблюдали за их поведением. Ученые заметили, что пингвины используют фрагментированный сон в течение коротких периодов времени, который они назвали "сонливостью", пишет The Guardian.

Однако, как это происходит и сколько на самом деле спят пингвины все еще оставалось загадкой. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как им это удается. В ходе исследования ученые изучали птиц на острове Кинг-Джордж в Антарктиде и обнаружили, что они дремлют более 10 000 раз в день. Такое поведение позволяет им постоянно следить за гнездами, защищая яйца и птенцов от хищников.

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Команда обнаружила, что птицы погружаются в сон всего на четыре секунды за раз, что для человека может показаться настоящей пыткой, однако не для пингвинов. В общей сложности птицам удается подремать около 11 часов в день, при этом они ни разу не погружаются в непрерывный сон.

По словам ведущего автора исследования, Поль-Антуана Либуреля из Лионского исследовательского центра нейробиологии, люди не смогли бы поддерживать такое состояние, однако оно не является чем-то особенным для пингвинов. Ученый также отмечает, что в действительности сон гораздо сложнее в своем многообразии, чем то, как мы себе его представляли.

Ученые также обнаружили, что птицы придерживаются такого дробного сна в течение всего дня и попросту не переходят в стадию более глубокого сна. Авторы исследования заметили, что качество и форма сна пингвинов также не зависели от внешних факторов, например, погодных условий или положения на суше. Команда также обнаружила, что дробный сон, вероятно, способен выполнять некоторые восстановительные функции, при этом сами пингвины могли засыпать, как стоя, так и лежа.

В ходе исследования ученые изучали пингвинов в дикой природе и использовали электроэнцефалограмму и непрерывную видеосвязь. Ученые фиксировали микросон по активности мозга и закрытию глаз. Результаты также показывают, что наиболее глубоким сон пингвинов является ближе к полудню, когда риск нападения хищников является минимальным.

Известно, что у антарктических пингвинов один родитель остается в гнезде несколько дней, пока партнер кормится вдали от него. Фактически продолжительный сон партнера в гнезде подвергал бы риску яйца или детенышей, поэтому пингвины в совершенстве овладели навыками дробного сна.

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